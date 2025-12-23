Börsen Update Europa - 23.12. - FTSE Athex 20 stark +2,13 %

Der MDAX steht bei 30.420,57 PKT und gewinnt bisher +0,02 %. Top-Werte: AUTO1 Group +3,50 %, K+S +1,65 %, Redcare Pharmacy +1,39 % Flop-Werte: TUI -1,10 %, Bilfinger -1,01 %, HELLA -0,98 %

Der DAX steht aktuell (13:59:56) bei 24.305,30 PKT und steigt um +0,03 %. Top-Werte: Zalando +1,01 %, Bayer +0,97 %, Deutsche Boerse +0,92 % Flop-Werte: Rheinmetall -0,78 %, Volkswagen (VW) Vz -0,77 %, Commerzbank -0,70 %

Der TecDAX steht bei 3.598,22 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.

Top-Werte: Evotec +3,59 %, Eckert & Ziegler +2,38 %, SILTRONIC AG +1,84 %

Flop-Werte: CANCOM SE -1,67 %, Ottobock -0,92 %, 1&1 -0,72 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:56) bei 5.736,48 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,07 %, Bayer +0,97 %, Deutsche Boerse +0,92 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,57 %, BBVA -1,40 %, Banco Santander -1,38 %

Der ATX steht bei 5.221,51 PKT und verliert bisher -0,66 %.

Top-Werte: Wienerberger +0,53 %, voestalpine +0,03 %, Verbund Akt.(A) 0,00 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,62 %, OMV -1,31 %, BAWAG Group -1,11 %

Der SMI steht bei 13.258,77 PKT und gewinnt bisher +0,62 %.

Top-Werte: Novartis +2,21 %, Roche Holding +1,93 %, CIE Financiere Richemont +1,22 %

Flop-Werte: Amrize -0,05 %, Alcon 0,00 %, Logitech International +0,22 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.097,51 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,07 %, STMicroelectronics +0,84 %, Stellantis +0,73 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,57 %, Renault -1,30 %, Capgemini -1,21 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.848,81 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.

Top-Werte: Telia Company +1,75 %, AstraZeneca +1,32 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,23 %

Flop-Werte: Alfa Laval -0,73 %, Sandvik -0,45 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,20 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 5.270,00 PKT und steigt um +2,13 %.

Top-Werte: Jumbo +0,86 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,57 %, Coca-Cola HBC +0,39 %

Flop-Werte: Viohalco -1,76 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,80 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,56 %