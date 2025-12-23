Börsen Update
Börsen Update Europa - 23.12. - FTSE Athex 20 stark +2,13 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:56) bei 24.305,30 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: Zalando +1,01 %, Bayer +0,97 %, Deutsche Boerse +0,92 %
Flop-Werte: Rheinmetall -0,78 %, Volkswagen (VW) Vz -0,77 %, Commerzbank -0,70 %
Der MDAX steht bei 30.420,57 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.
Top-Werte: AUTO1 Group +3,50 %, K+S +1,65 %, Redcare Pharmacy +1,39 %
Flop-Werte: TUI -1,10 %, Bilfinger -1,01 %, HELLA -0,98 %
Der TecDAX steht bei 3.598,22 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.
Top-Werte: Evotec +3,59 %, Eckert & Ziegler +2,38 %, SILTRONIC AG +1,84 %
Flop-Werte: CANCOM SE -1,67 %, Ottobock -0,92 %, 1&1 -0,72 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:56) bei 5.736,48 PKT und fällt um -0,18 %.
Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,07 %, Bayer +0,97 %, Deutsche Boerse +0,92 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,57 %, BBVA -1,40 %, Banco Santander -1,38 %
Der ATX steht bei 5.221,51 PKT und verliert bisher -0,66 %.
Top-Werte: Wienerberger +0,53 %, voestalpine +0,03 %, Verbund Akt.(A) 0,00 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,62 %, OMV -1,31 %, BAWAG Group -1,11 %
Der SMI steht bei 13.258,77 PKT und gewinnt bisher +0,62 %.
Top-Werte: Novartis +2,21 %, Roche Holding +1,93 %, CIE Financiere Richemont +1,22 %
Flop-Werte: Amrize -0,05 %, Alcon 0,00 %, Logitech International +0,22 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.097,51 PKT und fällt um -0,30 %.
Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,07 %, STMicroelectronics +0,84 %, Stellantis +0,73 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,57 %, Renault -1,30 %, Capgemini -1,21 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.848,81 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.
Top-Werte: Telia Company +1,75 %, AstraZeneca +1,32 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,23 %
Flop-Werte: Alfa Laval -0,73 %, Sandvik -0,45 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,20 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 5.270,00 PKT und steigt um +2,13 %.
Top-Werte: Jumbo +0,86 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,57 %, Coca-Cola HBC +0,39 %
Flop-Werte: Viohalco -1,76 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,80 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,56 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.