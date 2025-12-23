ZenaTech schließt Übernahme von Vara 3D, einem in Utah ansässigen Vermessungs- und Kartierungsunternehmen, ab und erweitert somit sein Drone-as-a-Service-Angebot auf den wachstumsstarken Solarinfrastrukturmarkt

Vancouver, British Columbia (23. Dezember 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen für Geschäftslösungen, das sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat, gibt die Übernahme von Vara 3D Inc. bekannt, einem renommierten Vermessungs- und 3D-Kartierungsunternehmen aus dem Großraum Salt Lake City. Vara 3D bedient Kunden in ganz Utah und ist stark im Solarenergie-Ökosystem von Kalifornien vertreten. Diese Übernahme markiert die Expansion des Drone-as-a-Service-Geschäfts von ZenaTech auf den wachstumsstarken Solarinfrastrukturmarkt und stellt die Grundlage für die Erweiterung des Angebots an drohnengestützten Dienstleistungen dar, um die Planung neuer Standorte sowie laufende Inspektionen und Wartungsarbeiten zu beschleunigen.

„Der Abschluss der Übernahme von Vara 3D erweitert nicht nur unsere Dienstleistungskapazitäten, sondern beschleunigt auch den Eintritt in einen wachstumsstarken Markt mit beträchtlichem langfristigem Potenzial“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Drohnen verändern grundlegend die Art und Weise, wie Solarinfrastrukturen inspiziert und gewartet werden. Durch die Kombination von hochauflösender Bildgebung, moderner Analytik und autonomem Flug können wir Probleme auf einer Fläche von Hunderten von Hektar innerhalb von Minuten – statt Tagen – erkennen und so enorme Effizienz-, Sicherheits- und Energieertragssteigerungen für die Betreiber erzielen. Da Solarparks auf Hunderte von Megawatt skaliert werden und alternde Anlagen eine häufigere Überwachung erfordern, wird die Nachfrage nach schnellen, datenreichen und kostengünstigen Inspektionslösungen voraussichtlich steigen.“

Vara 3D mit Sitz in Murray, Utah, im Großraum Salt Lake City, ist auf Projekte für Gewerbe-, Wohn- und Solarenergieunternehmen spezialisiert und verfügt über zahlreiche Stammkunden. Die Dienstleistungen des Unternehmens beinhalten Landvermessung, 3D-Kartierung und Bauabstecken sowie die Planung von gewerblichen und umfassenden Solaranlagen und -modulen. Nach der Übernahme plant das Management, das Angebot auf die Inspektion, Wartung und Reinigung von Solarmodulen mit Drohnen zu erweitern.