Sperrung auf Strecke Hannover-Göttingen

ELZE (dpa-AFX) - Auf der Bahnstrecke zwischen Hannover Hauptbahnhof und Göttingen kommt es bei Elze zu einer Streckensperrung. Dort ist ein Zug entgleist, der Schaden an der Strecke ist nach Angaben des Regionalzuganbieters Metronom umfangreich. Nach einer ersten Einschätzung bleibt die Strecke voraussichtlich mindestens bis zum 26. Dezember gesperrt.

Der Anbieter wies darauf hin, dass es sich bei dem entgleisten Zug nicht um einen Metronom handelte. Auch auf der Strecke Hamburg Hauptbahnhof - Hannover könne es zu spürbaren Verspätungen durch die Streckensperrung bei Elze kommen.