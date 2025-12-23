Silber explodiert plus +1,79 % auf 70,31 USD

Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinntund erreicht 70,31. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 30,06102USD. Heute notiert Silber bei 70,31USD. Ihr Einsatz wäre nun 23.388,8USD wert – ein Zuwachs von +133,89 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist von Gewinnmitnahmen geprägt, nachdem der Preis die 70 USD-Marke überschritt. Die Verknappung des physischen Angebots und die steigende Nachfrage nach sicherem Hafen in Form von physischem Silber deuten auf ein positives langfristiges Potenzial hin. In den letzten 14 Tagen stieg der Silberpreis um 10,2%, was das Vertrauen der Anleger stärkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.