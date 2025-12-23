    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA

    Auftragseingänge langlebiger Güter sinken stärker als erwartet

    • Aufträge langlebiger Güter in den USA um 2,2% gesunken.
    • Rückgang übertrifft Erwartungen von 1,5% deutlich.
    • Aufträge ohne Transportgüter steigen um 0,2%.
    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Oktober stärker als erwartet gesunken. Die Bestellungen gaben im Monatsvergleich um 2,2 Prozent nach, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 1,5 Prozent erwartet. Die Aufträge waren im Vormonat noch um revidierte 0,7 (zunächst: 0,5) Prozent gestiegen.

    Ohne Transportgüter wie Flugzeuge verzeichneten die Unternehmen ein Auftragsplus von 0,2 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.

    Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs legten um 0,7 Prozent zu. Es war lediglich ein Anstieg um 0,3 Prozent erwartet worden.

    Die Daten wurden mit Verzögerung veröffentlicht. Grund war die teilweise Schließung von Regierungsbehörden. Es war der längste sogenannte Shutdown der US-Geschichte./jha/jsl





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
