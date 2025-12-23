    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDouglas AktievorwärtsNachrichten zu Douglas

    Douglas - Aktie gewinnt kräftig - 23.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Douglas Aktie bisher um +3,52 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Douglas Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Douglas Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.12.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Douglas Aktie. Sie steigt um +3,52 % auf 12,070. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Douglas Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 12,070, mit einem Plus von +3,52 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der Kurs der Douglas Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -2,02 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Douglas Aktie damit um -8,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,95 %. Im Jahr 2025 gab es für Douglas bisher ein Minus von -42,16 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

    Douglas Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,55 %
    1 Monat +0,95 %
    3 Monate -2,02 %
    1 Jahr -41,45 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Douglas Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bedeutung der Eigenmarken für Douglas (Analystenschätzung ~7,5% Umsatzanteil; einige meinten, der Gewinnanteil könnte wegen höherer Margen 11–15% betragen), um Auswirkungen auf Umsatzwachstum und Margen, um die Feststellung, dass Douglas Händler und nicht Hersteller ist, sowie um hohe Kurs-/Derivate‑Volatilität, Verluste bei Scheinen und Einstiegsüberlegungen unter 10€.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Douglas eingestellt.

    Zur Douglas Diskussion

    Informationen zur Douglas Aktie

    Es gibt 108 Mio. Douglas Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,29 Mrd.EUR € wert.

    Douglas Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Douglas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Douglas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Douglas

    +3,25 %
    -9,81 %
    +0,52 %
    -3,34 %
    -41,81 %
    -55,00 %
    ISIN:DE000BEAU1Y4WKN:BEAU1Y



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
