Precisely erlangt Zertifizierung nach ISO/IEC 27701 und stärkt damit sein globales Datenschutz-Framework

Personenbezogene Daten gehören zu den sensibelsten Vermögenswerten jeder Organisation, und die steigenden Erwartungen von Stakeholdern erfordern ein nachweisbares Engagement für den Datenschutz. ISO/IEC 27701 bietet ein weltweit anerkanntes Rahmenwerk zur Steuerung der mit personenbezogenen Daten verbundenen Risiken – in gängigen Datenschutzregelwerken auch als personenbezogene identifizierbare Informationen ( Personally Identifiable Information , PII) bezeichnet – und unterstützt die Transparenz und Verantwortlichkeit sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung von Datenschutzprogrammen.

BURLINGTON, Massachusetts, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Precisely, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität, gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner ISO/IEC 27701-Zertifizierung bekannt. Die Zertifizierung umfasst Software, Support, Datenanreicherung, Professional und Managed Services sowie strategische Beratungsleistungen von Precisely. Sie gilt außerdem für die SaaS- und Hosting-Plattformen des Unternehmens sowie für Leistungen in den Bereichen Support, Beratung, Professional Services und Managed Services. Das ISO/IEC 27701-Audit wurde von A-LIGN durchgeführt, einem führenden Anbieter im Bereich Cybersecurity-Compliance, dem mehr als 4.000 Organisationen weltweit vertrauen, um Cyberrisiken zu minimieren.

„Die Zertifizierung nach ISO 27701 ist ein Meilenstein für unser Unternehmen. Sie bestätigt, dass unser Privacy Information Management System den strengsten globalen Standards entspricht. Diese Zertifizierung verankert den Datenschutz fest in unserer Governance-Struktur und steht nicht nur für Compliance, sondern auch für eine Kultur der Verantwortung und kontinuierlichen Verbesserung", sagte Susan Fletcher, Chief Privacy Officer und Deputy General Counsel bei Precisely. „Wir verpflichten uns, personenbezogene Daten mit Transparenz und Integrität zu schützen. Dieser Meilenstein stärkt das Vertrauen, das unsere Kunden, Partner, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit in uns setzen."

ISO/IEC 27701 ist eine Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme, die im August 2019 von der International Organization for Standardization (ISO) und der International Electrotechnical Commission (IEC) veröffentlicht wurde. Er legt die Anforderungen für die Einrichtung, Implementierung, Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung von Privacy Information Management Systemen (PIMS) fest und bietet Leitlinien, um Organisationen bei der praktischen Umsetzung dieser Anforderungen zu unterstützen. Die Standards sind für PII-Verantwortliche und -Verarbeiter konzipiert, die für die Verarbeitung von PII verantwortlich und rechenschaftspflichtig sind.

„Wir gratulieren Precisely zum Abschluss des ISO/IEC 27701-Audits, einem angesehenen Standard, der hohe Anforderungen an den Datenschutz stellt", sagte Steve Simmons, COO von A-LIGN. „Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Precisely, die Wert auf einen effizienten, technologiegestützten Auditprozess legen. Diese Zertifizierung unterstreicht das Engagement von Precisely für Compliance und gibt Kunden die Gewissheit, dass die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz ihrer Daten getroffen wurden."

Weitere Informationen zu unseren Datenschutz- und Sicherheitspraktiken finden Sie im Precisely Trust Center.

Über Precisely

Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

2025 Precisely Software, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Eigentumsrechte von Precisely – keine Vervielfältigung, Verwendung zu Wettbewerbszwecken oder Erstellung abgeleiteter Werke ohne schriftliche Genehmigung. Verfügbarkeit nicht garantiert. „Precisely" und zugehörige Marken sind Marken von Precisely; alle anderen Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/Precisely_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/precisely-erlangt-zertifizierung-nach-isoiec-27701-und-starkt-damit-sein-globales-datenschutz-framework-302648259.html