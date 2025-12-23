Raythink verbessert die Brandsicherheit während der Weihnachtszeit mit modernster Wärmebildtechnik

YANTAI, China, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Mit Beginn der Weihnachtszeit steigt das Brandrisiko in Industrieanlagen, Geschäftsgebäuden und kritischen Infrastrukturen aufgrund höherer elektrischer Belastungen, des Einsatzes von Heizgeräten und einer geringeren Personalbesetzung vor Ort. Als Reaktion darauf hat Raythink seine Wärmebildtechnologie eingeführt, um die frühzeitige Brandverhütung zu unterstützen, indem ungewöhnliche Wärmeentwicklung erkannt wird, bevor Rauch oder Flammen auftreten.

Die Wärmebildgeräte von Raythink verfügen über einen integrierten Algorithmus zur Temperaturerkennung, der Temperaturunterschiede von nur 0,03 °C erkennen kann. Wenn die Temperaturen innerhalb des überwachten Bereichs vordefinierte Schwellenwerte überschreiten, löst das System automatisch einen Alarm aus. Diese Funktion ermöglicht es dem Bediener, potenzielle Brände bereits im Schwelstadium zu erkennen – so kann er „das Feuer sehen, bevor es ausbricht".

Die Wärmebildkameras von Raythink verbessern die Branderkennungsfunktionen durch einen hochempfindlichen Algorithmus zur Brand- und Raucherkennung.Diese Kameras sind in der Lage, eine Brandquelle zu identifizieren, selbst wenn sie nur 1,5 Pixel im Bild einnimmt. Darüber hinaus unterscheidet das System präzise zwischen komplexen Fehlalarmen, die durch Faktoren wie direktes Sonnenlicht, Reflexionen von Metalloberflächen oder Glasblendung verursacht werden. Dies gewährleistet eine zuverlässige Brandüberwachung, ohne dass Weihnachtsdekorationen oder Beleuchtungen Fehlalarme auslösen, was besonders in der Weihnachtszeit, in der die Brandgefahr erhöht ist, von großem Wert ist.

Rund um die Uhr Schutz für unternehmenskritische Geräte

Für kritische Geräte, die während der Feiertage rund um die Uhr in Betrieb sein müssen, bieten die Online-Wärmebildkameras der TN- und AT-Serie von Raythink eine kontinuierliche, berührungslose Temperaturüberwachung, um einen sicheren und stabilen Betrieb zu gewährleisten. Diese Systeme liefern thermische Daten in Echtzeit und ermöglichen so die frühzeitige Erkennung von überhitzten Komponenten, abnormalen Belastungen oder versteckten Fehlern. Dank Fernüberwachung und sofortigen Warnmeldungen können Betreiber schnell reagieren, selbst wenn weniger Personal vor Ort ist, wodurch Brandrisiken effektiv minimiert und der unterbrechungsfreie Betrieb wichtiger Geräte während der Weihnachtszeit gewährleistet werden.

Da Unternehmen während der Weihnachtszeit für Sicherheit und Betriebsstabilität sorgen möchten, bieten die umfassenden Wärmebildlösungen von Raythink einen zuverlässigen Schutz. Durch die Kombination von früher Branderkennung, intelligenter Filterung von Fehlalarmen und kontinuierlicher Überwachung hilft Raythink seinen Kunden, Menschen, Vermögenswerte und Betriebsabläufe in einer der anspruchsvollsten Zeiten des Jahres zu schützen.

