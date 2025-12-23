    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Raythink verbessert die Brandsicherheit während der Weihnachtszeit mit modernster Wärmebildtechnik

    YANTAI, China, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Mit Beginn der Weihnachtszeit steigt das Brandrisiko in Industrieanlagen, Geschäftsgebäuden und kritischen Infrastrukturen aufgrund höherer elektrischer Belastungen, des Einsatzes von Heizgeräten und einer geringeren Personalbesetzung vor Ort. Als Reaktion darauf hat Raythink seine Wärmebildtechnologie eingeführt, um die frühzeitige Brandverhütung zu unterstützen, indem ungewöhnliche Wärmeentwicklung erkannt wird, bevor Rauch oder Flammen auftreten.

    Brände erkennen, bevor sie entstehen

    Die Wärmebildgeräte von Raythink verfügen über einen integrierten Algorithmus zur Temperaturerkennung, der Temperaturunterschiede von nur 0,03 °C erkennen kann. Wenn die Temperaturen innerhalb des überwachten Bereichs vordefinierte Schwellenwerte überschreiten, löst das System automatisch einen Alarm aus. Diese Funktion ermöglicht es dem Bediener, potenzielle Brände bereits im Schwelstadium zu erkennen – so kann er „das Feuer sehen, bevor es ausbricht".

    Die Wärmebildkameras von Raythink verbessern die Branderkennungsfunktionen durch einen hochempfindlichen Algorithmus zur Brand- und Raucherkennung.Diese Kameras sind in der Lage, eine Brandquelle zu identifizieren, selbst wenn sie nur 1,5 Pixel im Bild einnimmt. Darüber hinaus unterscheidet das System präzise zwischen komplexen Fehlalarmen, die durch Faktoren wie direktes Sonnenlicht, Reflexionen von Metalloberflächen oder Glasblendung verursacht werden. Dies gewährleistet eine zuverlässige Brandüberwachung, ohne dass Weihnachtsdekorationen oder Beleuchtungen Fehlalarme auslösen, was besonders in der Weihnachtszeit, in der die Brandgefahr erhöht ist, von großem Wert ist.

    Rund um die Uhr Schutz für unternehmenskritische Geräte

    Für kritische Geräte, die während der Feiertage rund um die Uhr in Betrieb sein müssen, bieten die Online-Wärmebildkameras der TN- und AT-Serie von Raythink eine kontinuierliche, berührungslose Temperaturüberwachung, um einen sicheren und stabilen Betrieb zu gewährleisten. Diese Systeme liefern thermische Daten in Echtzeit und ermöglichen so die frühzeitige Erkennung von überhitzten Komponenten, abnormalen Belastungen oder versteckten Fehlern. Dank Fernüberwachung und sofortigen Warnmeldungen können Betreiber schnell reagieren, selbst wenn weniger Personal vor Ort ist, wodurch Brandrisiken effektiv minimiert und der unterbrechungsfreie Betrieb wichtiger Geräte während der Weihnachtszeit gewährleistet werden.

    Da Unternehmen während der Weihnachtszeit für Sicherheit und Betriebsstabilität sorgen möchten, bieten die umfassenden Wärmebildlösungen von Raythink einen zuverlässigen Schutz. Durch die Kombination von früher Branderkennung, intelligenter Filterung von Fehlalarmen und kontinuierlicher Überwachung hilft Raythink seinen Kunden, Menschen, Vermögenswerte und Betriebsabläufe in einer der anspruchsvollsten Zeiten des Jahres zu schützen.

    Für weitere Informationen
    E-Mail: sales@raythink-tech.com 
    Website: https://www.raythink-tech.com/

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/raythink-verbessert-die-brandsicherheit-wahrend-der-weihnachtszeit-mit-modernster-warmebildtechnik-302647965.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Raythink verbessert die Brandsicherheit während der Weihnachtszeit mit modernster Wärmebildtechnik YANTAI, China, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ - Mit Beginn der Weihnachtszeit steigt das Brandrisiko in Industrieanlagen, Geschäftsgebäuden und kritischen Infrastrukturen aufgrund höherer elektrischer Belastungen, des Einsatzes von Heizgeräten und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     