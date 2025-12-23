    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBRANICKS Group AktievorwärtsNachrichten zu BRANICKS Group
    Branicks Group AG: Prognose für 2025 deutlich angepasst – Was steckt dahinter?

    Die Branicks Group AG korrigiert ihre Erwartungen für 2025: Verzögerungen im Schlussquartal zwingen zu niedrigeren Zielwerten bei Verkäufen, Ankäufen und Managementerträgen.

    • Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde von der Branicks Group AG aufgrund von Verzögerungen im vierten Quartal angepasst.
    • Das Verkaufsvolumen wurde auf rund 453 Mio. Euro reduziert, zuvor waren 600-800 Mio. Euro geplant.
    • Die geplanten Ankäufe für das Institutional Business wurden auf ca. 80 Mio. Euro gesenkt, vorher 100-200 Mio. Euro.
    • Die Bruttomieteinnahmen werden nun auf 135-140 Mio. Euro geschätzt, zuvor 125-135 Mio. Euro.
    • Die Erträge aus Immobilienmanagement wurden auf 40-45 Mio. Euro reduziert, vorher 45-55 Mio. Euro.
    • Der operative FFO I nach Minderheiten wird auf 41-45 Mio. Euro geschätzt, zuvor 40-55 Mio. Euro.

    Der Kurs von BRANICKS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,7250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,47 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,7040EUR das entspricht einem Minus von -1,22 % seit der Veröffentlichung.


    BRANICKS Group

    +0,93 %
    -3,31 %
    -8,23 %
    -17,37 %
    -18,95 %
    -77,14 %
    -86,84 %
    -79,67 %
    -92,63 %
    ISIN:DE000A1X3XX4WKN:A1X3XX





