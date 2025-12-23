Branicks Group AG: Prognose für 2025 deutlich angepasst – Was steckt dahinter?
Die Branicks Group AG korrigiert ihre Erwartungen für 2025: Verzögerungen im Schlussquartal zwingen zu niedrigeren Zielwerten bei Verkäufen, Ankäufen und Managementerträgen.
Foto: DIC Asset AG
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde von der Branicks Group AG aufgrund von Verzögerungen im vierten Quartal angepasst.
- Das Verkaufsvolumen wurde auf rund 453 Mio. Euro reduziert, zuvor waren 600-800 Mio. Euro geplant.
- Die geplanten Ankäufe für das Institutional Business wurden auf ca. 80 Mio. Euro gesenkt, vorher 100-200 Mio. Euro.
- Die Bruttomieteinnahmen werden nun auf 135-140 Mio. Euro geschätzt, zuvor 125-135 Mio. Euro.
- Die Erträge aus Immobilienmanagement wurden auf 40-45 Mio. Euro reduziert, vorher 45-55 Mio. Euro.
- Der operative FFO I nach Minderheiten wird auf 41-45 Mio. Euro geschätzt, zuvor 40-55 Mio. Euro.
Der Kurs von BRANICKS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,7250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,47 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,7040EUR das entspricht einem Minus von -1,22 % seit der Veröffentlichung.
+0,93 %
-3,31 %
-8,23 %
-17,37 %
-18,95 %
-77,14 %
-86,84 %
-79,67 %
-92,63 %
