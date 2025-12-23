    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA

    Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

    • Industrieproduktion in den USA steigt um 0,2%
    • Erwartung lag nur bei 0,1% Anstieg im November
    • Kapazitätsauslastung steigt auf 76,0% (Prognose: 75,9%)
    USA - Industrieproduktion steigt stärker als erwartet
    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im November stärker gestiegen als erwartet. Diese habe um 0,2 Prozent zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.

    Im Oktober war die Produktion noch um 0,1 Prozent geschrumpft. Die Zahlen für den Oktober wurden nachgezogen. Grund ist die vorübergehende Schließung von Bundesbehörden (Shutdown).

    Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 76,0 Prozent. Volkswirte hatten mit 75,9 Prozent gerechnet./jsl/he



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
