Börsenstart USA - 23.12. - S&P 500 stark +0,06 %

Der Dow Jones steht bei 48.335,74 PKT und verliert bisher -0,05 %.

Top-Werte: JPMorgan Chase +1,95 %, Chevron Corporation +1,19 %, Visa (A) +1,12 %, Amazon +1,02 %, Caterpillar +0,96 %

Flop-Werte: Walmart -2,93 %, 3M -2,08 %, McDonald's -1,41 %, The Home Depot -1,28 %, Procter & Gamble -1,22 %

Der US Tech 100 steht bei 25.455,83 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: Gilead Sciences +2,04 %, Alphabet +1,45 %, Alphabet Registered (C) +1,44 %, AstraZeneca +1,29 %, Amazon +1,02 %

Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -2,82 %, Atlassian Registered (A) -2,81 %, Ross Stores -2,67 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,65 %, AppLovin Registered (A) -2,53 %

Der S&P 500 steht bei 6.881,00 PKT und gewinnt bisher +0,06 %.

Top-Werte: Gilead Sciences +2,04 %, JPMorgan Chase +1,95 %, Expand Energy Corporation +1,84 %, L3Harris Technologies +1,78 %, Danaher +1,70 %

Flop-Werte: Texas Pacific Land -66,65 %, First Solar -3,97 %, Robinhood Markets Registered (A) -3,95 %, General Mills -3,02 %, Walmart -2,93 %