DAX, Brockhaus Technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: 763307657
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Brockhaus Technologies
|+54,81 %
|Finanzdienstleistungen
|🥈
|Hycroft Mining Holding (A)
|+9,52 %
|Rohstoffe
|🥉
|Novo Nordisk
|+9,04 %
|Pharmaindustrie
|🟥
|Circle Internet Group Incorporation. Registered (A)
|-5,68 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|H2APEX Group SCA
|-6,03 %
|Erneuerbare Energien
|🟥
|Texas Pacific Land
|-66,26 %
|Immobilien
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Novo Nordisk
|Pharmaindustrie
|🥈
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|🥉
|Newron Pharmaceuticals
|Pharmaindustrie
|DeFi Technologies
|Finanzdienstleistungen
|Critical Infrastructure Technologies
|Telekommunikation
|POET Technologies
|Erneuerbare Energien
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|139
|-
|🥈
|Silber
|107
|Rohstoffe
|🥉
|Almonty Industries
|56
|Rohstoffe
|Gerresheimer
|43
|Gesundheitswesen
|DroneShield
|41
|Sonstige Technologie
|The Platform Group
|39
|Einzelhandel
Brockhaus Technologies
Wochenperformance: +1,91 %
Wochenperformance: +1,91 %
Platz 1
Hycroft Mining Holding (A)
Wochenperformance: +96,36 %
Wochenperformance: +96,36 %
Platz 2
Novo Nordisk
Wochenperformance: +3,28 %
Wochenperformance: +3,28 %
Platz 3
Circle Internet Group Incorporation. Registered (A)
Wochenperformance: +14,78 %
Wochenperformance: +14,78 %
Platz 4
H2APEX Group SCA
Wochenperformance: -15,27 %
Wochenperformance: -15,27 %
Platz 5
Texas Pacific Land
Wochenperformance: -63,93 %
Wochenperformance: -63,93 %
Platz 6
Novo Nordisk
Wochenperformance: +3,28 %
Wochenperformance: +3,28 %
Platz 7
DroneShield
Wochenperformance: +20,52 %
Wochenperformance: +20,52 %
Platz 8
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +13,89 %
Wochenperformance: +13,89 %
Platz 9
DeFi Technologies
Wochenperformance: -2,79 %
Wochenperformance: -2,79 %
Platz 10
Critical Infrastructure Technologies
Wochenperformance: -2,88 %
Wochenperformance: -2,88 %
Platz 11
POET Technologies
Wochenperformance: +24,15 %
Wochenperformance: +24,15 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +0,85 %
Wochenperformance: +0,85 %
Platz 13
Silber
Wochenperformance: +10,11 %
Wochenperformance: +10,11 %
Platz 14
Almonty Industries
Wochenperformance: +23,29 %
Wochenperformance: +23,29 %
Platz 15
Gerresheimer
Wochenperformance: -0,57 %
Wochenperformance: -0,57 %
Platz 16
DroneShield
Wochenperformance: +20,52 %
Wochenperformance: +20,52 %
Platz 17
The Platform Group
Wochenperformance: -10,44 %
Wochenperformance: -10,44 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte