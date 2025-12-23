Flatexdegiro erweitert Vorstand

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 36,12 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +2,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,82 %.

Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,97 Mrd..

flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -11,55 %/+16,09 % bedeutet.