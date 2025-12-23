    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO
    Flatexdegiro erweitert Vorstand

    Für Sie zusammengefasst
    • Flatexdegiro erweitert Vorstand um Jens Möbitz.
    • Möbitz verantwortlich für Banking und IT-Bereich.
    • Vorstandserweiterung vor geplanter Fusion 2026/27.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker Flatexdegiro erweitert seinen Vorstand. Der Aufsichtsrat berief Jens Möbitz zum vierten Mitglied mit Verantwortung für Banking Operations und IT, teilte das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Dieser sei seit knapp 25 Jahren in unterschiedlichen Leitungspositionen für den Konzern tätig und führe beide Ressorts bereits im Vorstand der konzerneigenen Flatexdegiro Bank AG.

    Mit der Erweiterung des Konzernvorstands und der Berufung von Möbitz greift Flatexdegiro den Angaben zufolge der für 2026/2027 vorgesehenen Zusammenlegung von Flatexdegiro und der Flatexdegiro Bank vor. Auf den Aktienkurs des Unternehmens hatten die Neuigkeiten keinen spürbaren Einfluss./nas/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 36,12 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +2,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,97 Mrd..

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -11,55 %/+16,09 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
