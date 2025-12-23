Ölpreise geben etwas nach

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag etwas nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 61,86 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 15 Cent auf 57,88 Dollar.

Die Ölpreise stabilisierten sich so nach ihren jüngsten Aufschlägen. Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela hatte die Preise zuletzt gestützt. Dieser droht unterdessen weiter zu eskalieren.