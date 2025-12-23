Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie unter Verkaufsdruck - 23.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Mit einer Performance von -3,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,03 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,08 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -51,19 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +1,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,05 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) auf -56,01 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche +1,38 % 1 Monat -7,05 % 3 Monate -51,19 % 1 Jahr -59,96 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung von MicroStrategy, insbesondere im Zusammenhang mit Bitcoin. Nutzer äußern Bedenken über die Überbewertung von Bitcoin und die fundamentale Stabilität von MicroStrategy, vergleichen sie mit Tesla und betonen die Abhängigkeit von positiven Nachrichten. Empfehlungen von Black Rock zur Bitcoin-Beimischung verstärken die Skepsis. Zudem wird die Problematik von Indexinvestitionen, die MicroStrategy enthalten, thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Es gibt 268 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,11 Mrd.EUR € wert.

