PANDION AG: Hochrechnung 2025 bei Anleihe 5,50 % bis 02/26
PANDION AG startet zuversichtlich ins Jahr 2025: Mit neuen Projekten, starken Umsätzen und einem erwarteten Millionengewinn setzt der Immobilienentwickler wichtige Wachstumsakzente.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- PANDION AG prognostiziert für 2025 ein positives Konzernergebnis vor Steuern im einstelligen Millionen Euro-Bereich.
- Die erwarteten Umsatzerlöse betragen rund 850 Millionen Euro.
- Die Gesamtleistung wird auf etwa 300 Millionen Euro geschätzt.
- Das Unternehmen hat den Büroneubau Officehome Rise in Düsseldorf in Betrieb genommen und ein Drittel der Bürofläche an EY übergeben.
- PANDION hat erfolgreich drei Baufelder seines Projekts PANDION Bel in Düsseldorf verkauft, wo 340 öffentlich geförderte Wohnungen realisiert werden.
- PANDION AG plant und baut deutschlandweit über 4.100 hochwertige Wohnungen und 14 größere Büroobjekte, mit einem Verkaufsvolumen von über 5,5 Milliarden Euro.
Der Kurs von PANDION Unternehmensanleihe 5,50 % bis 02/26 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 78,50EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
0,00 %
-1,91 %
-1,60 %
-14,44 %
+9,22 %
-1,91 %
-21,16 %
