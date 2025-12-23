    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsPANDION Unternehmensanleihe 5,50 % bis 02/26 AnleihevorwärtsNachrichten zu PANDION Unternehmensanleihe 5,50 % bis 02/26
    PANDION AG: Hochrechnung 2025 bei Anleihe 5,50 % bis 02/26

    PANDION AG startet zuversichtlich ins Jahr 2025: Mit neuen Projekten, starken Umsätzen und einem erwarteten Millionengewinn setzt der Immobilienentwickler wichtige Wachstumsakzente.

    PANDION AG: Hochrechnung 2025 bei Anleihe 5,50 % bis 02/26
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • PANDION AG prognostiziert für 2025 ein positives Konzernergebnis vor Steuern im einstelligen Millionen Euro-Bereich.
    • Die erwarteten Umsatzerlöse betragen rund 850 Millionen Euro.
    • Die Gesamtleistung wird auf etwa 300 Millionen Euro geschätzt.
    • Das Unternehmen hat den Büroneubau Officehome Rise in Düsseldorf in Betrieb genommen und ein Drittel der Bürofläche an EY übergeben.
    • PANDION hat erfolgreich drei Baufelder seines Projekts PANDION Bel in Düsseldorf verkauft, wo 340 öffentlich geförderte Wohnungen realisiert werden.
    • PANDION AG plant und baut deutschlandweit über 4.100 hochwertige Wohnungen und 14 größere Büroobjekte, mit einem Verkaufsvolumen von über 5,5 Milliarden Euro.

    Der Kurs von PANDION Unternehmensanleihe 5,50 % bis 02/26 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 78,50EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    PANDION Unternehmensanleihe 5,50 % bis 02/26

    0,00 %
    -1,91 %
    -1,60 %
    -14,44 %
    +9,22 %
    -1,91 %
    -21,16 %
    ISIN:DE000A289YC5WKN:A289YC





    1 im Artikel enthaltener Wert
