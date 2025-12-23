Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 23.12.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.463,28USD pro Feinunze und notiert damit +0,44 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 70,22USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,65 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,62USD und verzeichnet ein Plus von +0,21 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 58,10USD und verzeichnet ein Plus von +0,27 %.