    TAGESVORSCHAU

    Termine am 29. Dezember 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • BGR: Zentralbank-Zinsentscheid am 29. Dezember.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Russland und Finnland.
    • CCC-Kongress in Hamburg, Netanjahu trifft Trump.
    TAGESVORSCHAU - Termine am 29. Dezember 2025
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 29. Dezember 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    TERMINE KONJUNKTUR
    BGR: Zentralbank, Zinsentscheid
    07:00 RUS: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe 12/25
    07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 12/25
    07:00 FIN: Geschäftsklima 12/25
    08:00 SWE: Handelsbilanz 11/25
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fortsetzung Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Hamburg

    USA: Israels Ministerpräsident Netanjahu trifft US-Präsident Trump in Washington °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
