    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss

    Still ruht der See zur Weihnacht

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax schloss leicht höher bei 24.340,06 Punkten.
    • Vorweihnachtliche Ruhe, Handelsumsätze gering.
    • US-Konjunkturdaten gemischt, kaum Einfluss auf Kurse.
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss - Still ruht der See zur Weihnacht
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vorweihnachtlich ruhig ist es auch am zweiten und zugleich letzten Handelstag der Woche an der Frankfurter Börse zugegangen. Der Dax als Leitindex für den deutschen Aktienhandel schloss am Dienstag 0,23 höher bei 24.340,06 Zählern. Auch bei den Einzelaktien hielten sich die Kursbewegungen in Grenzen.

    Wie schon zum Wochenauftakt hielten sich die wenigen Anleger, die überhaupt noch aktiv waren, zurück. "Auf der Zielgeraden vor dem Fest sind die Handelsplätze der institutionellen Schwergewichte durch den Weihnachtsurlaub bereits weitgehend verwaist", schrieb Frank Sohlleder, Analyst beim Broker Activtrades. Institutionelle Investoren haben ihre Bücher geschlossen. Die Börsenumsätze waren wie schon am Montag gering.

    Neue US-Konjunkturdaten, die per Saldo durchwachsen ausfielen, hatten kaum noch Einfluss auf die Kurse. Die US-Wirtschaft - gemessen am Bruttoinlandsprodukt - ist im dritten Quartal mit plus 4,3 Prozent stärker gewachsen als erwartet. Die Industrie hat zudem im November mehr produziert als angenommen. Auf der anderen Seite sind die Aufträge für langlebige Güter im Oktober stärker gesunken als prognostiziert.

    Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 0,44 Prozent auf 30.302,78 Zähler nach. Der EuroStoxx 50 schloss moderat im Plus.

    Außerhalb der Eurozone erreichte der schweizerische Leitindex SMI ein Rekordhoch. Der britische FTSE 100 schloss etwas fester. In den USA lagen sowohl die Nasdaq-Börse als auch die Wall Street leicht im positiven Bereich.

    Die Aktien der deutschen Autobauer reagierten mit überschaubaren Verlusten auf Absatzzahlen für Europa. Die Volkswagen-Vorzugsaktien beispielsweise gaben um 0,4 Prozent nach. Der Automarkt in der Europäischen Union verzeichnete im November 2,1 Prozent mehr Neuzulassungen als ein Jahr zuvor. Allerdings liegt der Gesamtabsatz weiter deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie.

    Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk darf sein Abnehmmedikament Wegovy in den USA ab Januar als Tablette und nicht mehr nur als Spritze verkaufen. Dies lässt einem Händler zufolge negative Rückschlüsse auf den Pharmaverpackungshersteller Gerresheimer zu, der die Spritzen unter anderem für Novo Nordisk produziert. Die Gerresheimer-Aktien sanken um 2,7 Prozent, jene des Wettbewerbers Schott Pharma verloren 0,4 Prozent.

    Der Spezialchemie-Konzern Alzchem verlängert die Verträge mit wichtigen Vorstandsmitgliedern vorzeitig. Die Papiere gewannen 1,7 Prozent./bek/he

    --- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 103,7 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 17:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 150,79 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 365,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +565,46 %/+971,51 % bedeutet.




    
