Der Börsen-Tag
DAX behauptet sich, Wall Street legt zu: So laufen die Top- und Flopwerte
Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, geraten Nebenwerte unter Druck – in den USA überwiegen dagegen moderate Gewinne.
Foto: Bodo Marks - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Ausschlägen nach oben und unten. In Deutschland kann sich der Leitindex DAX moderat im Plus halten. Er notiert derzeit bei 24.341,98 Punkten und gewinnt 0,18 Prozent. Damit zeigt sich der deutsche Bluechip-Index etwas fester, während die Nebenwerte schwächer tendieren. Der MDAX, in dem vor allem mittelgroße Unternehmen gelistet sind, gibt um 0,35 Prozent nach und steht bei 30.305,23 Punkten. Auch der SDAX, der kleinere Werte umfasst, liegt mit 16.788,15 Punkten leicht im Minus und verliert 0,15 Prozent. Der TecDAX, der die großen Technologiewerte aus Deutschland abbildet, tritt hingegen auf der Stelle: Er notiert bei 3.588,56 Punkten unverändert. An der Wall Street überwiegen dagegen leichte Kursgewinne. Der Dow Jones steigt um 0,14 Prozent auf 48.425,93 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 entwickelt sich etwas dynamischer und legt um 0,27 Prozent auf 6.895,20 Punkte zu. Insgesamt präsentieren sich die US-Märkte damit etwas freundlicher als die deutschen Indizes, in denen vor allem die Nebenwerte unter Druck stehen, während der DAX sich leicht behaupten kann.
DAX TopwerteE.ON führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 2.14% an, gefolgt von RWE mit 1.45% und Deutsche Bank, die um 1.17% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichneten BMW einen Rückgang von -0.88%, adidas fiel um -0.90% und Zalando hatte den stärksten Verlust mit -1.81%.
MDAX TopwerteAIXTRON war der Spitzenreiter im MDAX mit einem Plus von 2.28%, dicht gefolgt von AUTO1 Group mit 2.11% und K+S, das um 1.57% zulegte.
MDAX FlopwerteDelivery Hero fiel um -1.87%, TUI verzeichnete einen Rückgang von -1.99% und Nemetschek hatte einen Verlust von -2.06%.
SDAX TopwerteIm SDAX dominierte Springer Nature mit einem Anstieg von 4.04%, gefolgt von Evotec mit 3.62% und Douglas, das um 2.94% zulegte.
SDAX FlopwertePATRIZIA fiel um -2.42%, Gerresheimer verzeichnete einen Rückgang von -2.53% und HelloFresh hatte den stärksten Verlust mit -2.68%.
TecDAX TopwerteEvotec war auch im TecDAX stark und stieg um 3.62%, während AIXTRON um 2.28% zulegte und Elmos Semiconductor um 1.65% zulegte.
TecDAX FlopwerteTeamViewer fiel um -1.59%, SUESS MicroTec verzeichnete einen Rückgang von -2.01% und Nemetschek hatte einen Verlust von -2.06%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führte NVIDIA mit einem Anstieg von 2.06%, gefolgt von JPMorgan Chase mit 1.18% und Amazon, das um 1.06% zulegte.
Dow Jones FlopwerteWalmart fiel um -0.65%, Salesforce verzeichnete einen Rückgang von -0.94% und McDonald's hatte einen Verlust von -1.03%.
S&P 500 TopwerteFreeport-McMoRan war der Spitzenreiter im S&P 500 mit einem Anstieg von 2.61%, gefolgt von Millrose Properties Registered (A) mit 2.34% und NVIDIA mit 2.06%.
S&P 500 FlopwerteStarbucks fiel um -2.70%, Norwegian Cruise Line verzeichnete einen Rückgang von -3.05% und Lamb Weston Holdings hatte den stärksten Verlust mit -3.08%.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte