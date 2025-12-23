DAX behauptet sich, Wall Street legt zu: So laufen die Top- und Flopwerte

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON

    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, geraten Nebenwerte unter Druck – in den USA überwiegen dagegen moderate Gewinne.

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Ausschlägen nach oben und unten. In Deutschland kann sich der Leitindex DAX moderat im Plus halten. Er notiert derzeit bei 24.341,98 Punkten und gewinnt 0,18 Prozent. Damit zeigt sich der deutsche Bluechip-Index etwas fester, während die Nebenwerte schwächer tendieren. Der MDAX, in dem vor allem mittelgroße Unternehmen gelistet sind, gibt um 0,35 Prozent nach und steht bei 30.305,23 Punkten. Auch der SDAX, der kleinere Werte umfasst, liegt mit 16.788,15 Punkten leicht im Minus und verliert 0,15 Prozent. Der TecDAX, der die großen Technologiewerte aus Deutschland abbildet, tritt hingegen auf der Stelle: Er notiert bei 3.588,56 Punkten unverändert. An der Wall Street überwiegen dagegen leichte Kursgewinne. Der Dow Jones steigt um 0,14 Prozent auf 48.425,93 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 entwickelt sich etwas dynamischer und legt um 0,27 Prozent auf 6.895,20 Punkte zu. Insgesamt präsentieren sich die US-Märkte damit etwas freundlicher als die deutschen Indizes, in denen vor allem die Nebenwerte unter Druck stehen, während der DAX sich leicht behaupten kann.

    DAX Topwerte

    E.ON führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 2.14% an, gefolgt von RWE mit 1.45% und Deutsche Bank, die um 1.17% zulegte.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichneten BMW einen Rückgang von -0.88%, adidas fiel um -0.90% und Zalando hatte den stärksten Verlust mit -1.81%.

    MDAX Topwerte

    AIXTRON war der Spitzenreiter im MDAX mit einem Plus von 2.28%, dicht gefolgt von AUTO1 Group mit 2.11% und K+S, das um 1.57% zulegte.

    MDAX Flopwerte

    Delivery Hero fiel um -1.87%, TUI verzeichnete einen Rückgang von -1.99% und Nemetschek hatte einen Verlust von -2.06%.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX dominierte Springer Nature mit einem Anstieg von 4.04%, gefolgt von Evotec mit 3.62% und Douglas, das um 2.94% zulegte.

    SDAX Flopwerte

    PATRIZIA fiel um -2.42%, Gerresheimer verzeichnete einen Rückgang von -2.53% und HelloFresh hatte den stärksten Verlust mit -2.68%.

    TecDAX Topwerte

    Evotec war auch im TecDAX stark und stieg um 3.62%, während AIXTRON um 2.28% zulegte und Elmos Semiconductor um 1.65% zulegte.

    TecDAX Flopwerte

    TeamViewer fiel um -1.59%, SUESS MicroTec verzeichnete einen Rückgang von -2.01% und Nemetschek hatte einen Verlust von -2.06%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führte NVIDIA mit einem Anstieg von 2.06%, gefolgt von JPMorgan Chase mit 1.18% und Amazon, das um 1.06% zulegte.

    Dow Jones Flopwerte

    Walmart fiel um -0.65%, Salesforce verzeichnete einen Rückgang von -0.94% und McDonald's hatte einen Verlust von -1.03%.

    S&P 500 Topwerte

    Freeport-McMoRan war der Spitzenreiter im S&P 500 mit einem Anstieg von 2.61%, gefolgt von Millrose Properties Registered (A) mit 2.34% und NVIDIA mit 2.06%.

    S&P 500 Flopwerte

    Starbucks fiel um -2.70%, Norwegian Cruise Line verzeichnete einen Rückgang von -3.05% und Lamb Weston Holdings hatte den stärksten Verlust mit -3.08%.


