    Freeport-McMoRan Aktie überzeugt mit Kursplus - 23.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Freeport-McMoRan Aktie bisher um +3,13 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Freeport-McMoRan Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Freeport-McMoRan ist ein führendes Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Kupfer, Gold und Molybdän spezialisiert hat. Es ist einer der größten Kupferproduzenten weltweit mit bedeutenden Projekten in Nord- und Südamerika sowie Indonesien. Hauptkonkurrenten sind BHP Billiton, Rio Tinto und Glencore. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Grasberg-Mine in Indonesien, eine der größten Gold- und Kupferminen der Welt.

    Freeport-McMoRan aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 23.12.2025

    Mit einer Performance von +3,13 % konnte die Freeport-McMoRan Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,40 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Freeport-McMoRan Aktie. Nach einem Plus von +2,40 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 44,38. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Freeport-McMoRan Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +12,44 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Freeport-McMoRan Aktie damit um +6,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,81 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Freeport-McMoRan auf +15,75 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,29 % geändert.

    Freeport-McMoRan Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,78 %
    1 Monat +23,81 %
    3 Monate +12,44 %
    1 Jahr +15,25 %

    Informationen zur Freeport-McMoRan Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Freeport-McMoRan Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,49 Mrd.EUR € wert.

    DAX behauptet sich, Wall Street legt zu: So laufen die Top- und Flopwerte


    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, geraten Nebenwerte unter Druck – in den USA überwiegen dagegen moderate Gewinne.

    Kaum Bewegung - Robuste Daten dämpfen Zinshoffnungen


    Einen Tag vor Heiligabend haben sich die US-Börsen nur wenig bewegt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Dienstag um 0,1 Prozent auf 48.410 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es ebenfalls um 0,1 Prozent auf 6.883 Punkte nach …

    Kupferpreis vor historischer Neubewertung. Kupfer 2026 heißer als Gold & Silber?


    Das Jahr 2025 stand ganz im Zeichen der Edelmetalle. Gold und vor allem Silber zauberten atemberaubende Aufwärtsbewegungen auf das Börsenparkett. Platin, Palladium und nicht zuletzt Kupfer wussten ebenfalls zu gefallen.

    Freeport-McMoRan Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Freeport-McMoRan Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Freeport-McMoRan Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Freeport-McMoRan

    +2,53 %
    +5,84 %
    +23,18 %
    +11,50 %
    +13,46 %
    +21,16 %
    +118,52 %
    +619,33 %
    +208,54 %
    ISIN:US35671D8570WKN:896476



