Euro gibt zwischenzeitliche Gewinne wieder ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag zwischenzeitliche Kursgewinne wieder abgegeben. Besser als erwartet ausgefallene US-Daten belasteten den Euro am Nachmittag. Der Kurs der Gemeinschaftswährung lag zuletzt bei 1,1776 US-Dollar. Das war etwas mehr als am Morgen. Am frühen Nachmittag war der Euro noch knapp über 1,18 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1786 (Montag: 1,1745) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8485 (0,8514) Euro.

Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal stärker gewachsen als von Volkswirten erwartet. Es war das höchste Wachstum seit zwei Jahren. Gestützt wurde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) unter anderem durch den Konsum. Die Folgen des vorübergehenden Stillstandes von Regierungsbehörden wird sich allerdings erst im vierten Quartal bemerkbar machen. Auch die Industrieproduktion ist im November etwas stärker als erwartet gestiegen.