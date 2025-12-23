    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Euro gibt zwischenzeitliche Gewinne wieder ab

    Euro gibt Kursgewinne nach US-Daten ab.
    Kurs zuletzt bei 1,1776 US-Dollar, leicht gesunken.
    US-Wirtschaft wächst stark, Stabilisierung erwartet.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag zwischenzeitliche Kursgewinne wieder abgegeben. Besser als erwartet ausgefallene US-Daten belasteten den Euro am Nachmittag. Der Kurs der Gemeinschaftswährung lag zuletzt bei 1,1776 US-Dollar. Das war etwas mehr als am Morgen. Am frühen Nachmittag war der Euro noch knapp über 1,18 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1786 (Montag: 1,1745) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8485 (0,8514) Euro.

    Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal stärker gewachsen als von Volkswirten erwartet. Es war das höchste Wachstum seit zwei Jahren. Gestützt wurde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) unter anderem durch den Konsum. Die Folgen des vorübergehenden Stillstandes von Regierungsbehörden wird sich allerdings erst im vierten Quartal bemerkbar machen. Auch die Industrieproduktion ist im November etwas stärker als erwartet gestiegen.

    Die US-Wirtschaft demonstriere ihre Widerstandskraft, sagte der US-Experte von KfW Research, Stephan Bales. "Nach dem Zickzackkurs der ersten Jahreshälfte deutet vieles auf eine klare Stabilisierung der US-Konjunktur hin." Auch im kommenden Jahr erwartet Bales ein solides US-Wirtschaftswachstum

    Zuletzt wurde der Euro vor allem durch die Erwartung von weiter sinkenden Leitzinsen in den USA gestützt. Bis zum Jahreswechsel stehen nur noch wenige relevante Konjunkturdaten an. So werden in den USA am Mittwoch noch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87290 (0,87420) britische Pfund, 183,89 (184,77) japanische Yen und 0,9287 (0,9316) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.460 Dollar. Das waren 16 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
