    Aktien Wien Schluss

    ATX geht knapp höher in die Feiertage

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Aktienmarkt schließt leicht höher, ATX +0,15%
    • US-Wirtschaft wächst im Q3 stärker als erwartet, +4,3%
    • Pierer Mobility und Porr mit positiven Entwicklungen, +3,9%
    Aktien Wien Schluss - ATX geht knapp höher in die Feiertage
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit knappen Gewinnen in die Weihnachtsfeiertage verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss 0,15 Prozent höher bei 5.247,21 Punkten. Auch für den ATX Prime ging es 0,15 Prozent aufwärts, er ging mit 2.604,5 Zählern aus dem Handel. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag findet feiertagsbedingt an der Wiener Börse kein Handel statt, der nächste Handelstag ist am 29. Dezember.

    Die US-Wirtschaft wuchs im Sommer stärker als erwartet. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut einer ersten Schätzung zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Wachstum von 3,3 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal hatte das BIP noch um 3,8 Prozent zugelegt. Die Zahlen wurden wegen der vorübergehenden Schließung der US-Bundesbehörden (Shutdown) mit Verzögerung veröffentlicht.

    Am heimischen Aktienmarkt kletterten Pierer Mobility um 3,9 Prozent. Die Pierer Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG) und die KTM AG haben den Vertrag von CEO Gottfried Neumeister frühzeitig bis zum 31. Dezember 2028 verlängert. Die Bestätigung sei nach dem am 18. November 2025 erfolgten Kontrollwechsel ein "klares Signal für die strategische Eigenständigkeit" der Gruppe unter neuer Eigentümerschaft, teilte das Unternehmen mit.

    Porr bauten ein Plus von 0,3 Prozent. Der Baukonzern hat die notwendigen Freigaben für die angekündigte Übernahme des österreichischen Projektentwicklungsgeschäfts des Gesundheitsdienstleisters Viacama (vormals Vamed) erhalten. Das teilten Porr sowie der deutsche Gesundheitskonzern Fresenius als Verkäufer am Dienstag mit. Teil des Pakets seien zudem Minderheitsbeteiligungen an fünf österreichischen Thermen. Der Erwerb werde zum 31. Dezember abgeschlossen.

    Die größten Kursausschläge im ATX verzeichneten an dem ereignisarmen Handelstag CA Immo mit minus 0,87 Prozent sowie Raiffeisen mit einem Plus von 0,97 Prozent./lof/spa/APA/nas






    Verfasst von dpa-AFX
    Aktien Wien Schluss ATX geht knapp höher in die Feiertage
