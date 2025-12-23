Gewinne vor Heiligabend - SMI auf Rekordhoch

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,10 Prozent auf 5.749,28 Punkte zu. Außerhalb des Euroraums schloss der SMI 0,60 Prozent im Plus bei 13.242,80 Punkten und profitierte damit von den Gewinnen der Pharmawerte. Seine Bestmarke liegt nun bei knapp 13.289 Punkten. Für den britischen Leitindex FTSE 100 ging es um 0,24 Prozent auf 9.889,22 Punkte nach oben.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben einen Tag vor Heiligabend etwas zugelegt. An der Börse in Zürich kletterte der schweizerische SMI am Dienstag in dem freundlichen Marktumfeld auf ein Rekordhoch. Generell sorgen die wachsende Weltwirtschaft, die unverändert sprudelnden Unternehmensgewinne und die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen in den USA für eine gute Stimmung unter den Anlegern.

Stärkster Sektor waren die Pharmawerte . Der Kurstreiber hier hieß Novo Nordisk . Die Zulassung des Abnehmmedikaments Wegovy als Tablette in den USA ließ den Wert um über neun Prozent steigen. Mit der ersten Tablette gegen Übergewicht werden jetzt auch Patienten erreicht, die eine Abneigung gegen Spritzen haben.

Die Zulassung könnte nach Einschätzung von Experten ein entscheidender Schritt sein, um sich in dem lukrativen und stark umkämpften Markt für sogenannte GLP1-Abnehmmittel gegen den starken US-Konkurrenten Eli Lilly zu behaupten. Die Amerikaner haben mit ihrem eigenen injizierbaren Gewichtssenker Zepbound den Dänen Marktanteile abgenommen, weil das Medikament als effektiver gilt.

Ein Grund für die vergleichsweise deutlichen Gewinne in Zürich waren die beiden Indexschwergewichte Roche und Novartis , die jeweils um mehr als ein Prozent stiegen. Sie setzten damit ihre Aufholjagd der vergangenen Wochen fort. Die beiden Unternehmen hatten vor dem vergangenen Wochenende mit der US-Regierung ein Abkommen über niedrigere Pharmapreise gegen einen Zollaufschub für drei Jahre abgeschlossen. Dies sollte grundsätzlich positiv sein, da eine gewisse Unsicherheit damit verschwinde, hieß es im Handel.

Nicht ganz so gut waren die Nachrichten zu Ryanair . Das Unternehmen muss auf Initiative der italienischen Wettbewerbsaufsicht eine Millionenstrafe zahlen. Die Regulierer werfen der Fluggesellschaft vor, ihre Dominanz am Markt zu Lasten bestimmter Reiseanbieter missbraucht zu haben. Die Aktien gaben in Dublin leicht nach./la/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 908,1 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 18:07 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,76 %. Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 150,79 Mrd.. Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 365,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +562,70 %/+967,06 % bedeutet.



