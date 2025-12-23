    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewinne vor Heiligabend - SMI auf Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Aktienmärkte legen vor Heiligabend zu.
    • SMI in Zürich erreicht Rekordhoch dank Pharmawerten.
    • Ryanair muss Millionenstrafe wegen Marktmissbrauch zahlen.
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Gewinne vor Heiligabend - SMI auf Rekordhoch
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben einen Tag vor Heiligabend etwas zugelegt. An der Börse in Zürich kletterte der schweizerische SMI am Dienstag in dem freundlichen Marktumfeld auf ein Rekordhoch. Generell sorgen die wachsende Weltwirtschaft, die unverändert sprudelnden Unternehmensgewinne und die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen in den USA für eine gute Stimmung unter den Anlegern.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,10 Prozent auf 5.749,28 Punkte zu. Außerhalb des Euroraums schloss der SMI 0,60 Prozent im Plus bei 13.242,80 Punkten und profitierte damit von den Gewinnen der Pharmawerte. Seine Bestmarke liegt nun bei knapp 13.289 Punkten. Für den britischen Leitindex FTSE 100 ging es um 0,24 Prozent auf 9.889,22 Punkte nach oben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novo-Nordisk AS!
    Long
    311,70€
    Basispreis
    3,07
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    348,04€
    Basispreis
    2,89
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Stärkster Sektor waren die Pharmawerte . Der Kurstreiber hier hieß Novo Nordisk . Die Zulassung des Abnehmmedikaments Wegovy als Tablette in den USA ließ den Wert um über neun Prozent steigen. Mit der ersten Tablette gegen Übergewicht werden jetzt auch Patienten erreicht, die eine Abneigung gegen Spritzen haben.

    Die Zulassung könnte nach Einschätzung von Experten ein entscheidender Schritt sein, um sich in dem lukrativen und stark umkämpften Markt für sogenannte GLP1-Abnehmmittel gegen den starken US-Konkurrenten Eli Lilly zu behaupten. Die Amerikaner haben mit ihrem eigenen injizierbaren Gewichtssenker Zepbound den Dänen Marktanteile abgenommen, weil das Medikament als effektiver gilt.

    Ein Grund für die vergleichsweise deutlichen Gewinne in Zürich waren die beiden Indexschwergewichte Roche und Novartis , die jeweils um mehr als ein Prozent stiegen. Sie setzten damit ihre Aufholjagd der vergangenen Wochen fort. Die beiden Unternehmen hatten vor dem vergangenen Wochenende mit der US-Regierung ein Abkommen über niedrigere Pharmapreise gegen einen Zollaufschub für drei Jahre abgeschlossen. Dies sollte grundsätzlich positiv sein, da eine gewisse Unsicherheit damit verschwinde, hieß es im Handel.

    Nicht ganz so gut waren die Nachrichten zu Ryanair . Das Unternehmen muss auf Initiative der italienischen Wettbewerbsaufsicht eine Millionenstrafe zahlen. Die Regulierer werfen der Fluggesellschaft vor, ihre Dominanz am Markt zu Lasten bestimmter Reiseanbieter missbraucht zu haben. Die Aktien gaben in Dublin leicht nach./la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 908,1 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 18:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 150,79 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 365,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +562,70 %/+967,06 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Gewinne vor Heiligabend - SMI auf Rekordhoch Die europäischen Aktienmärkte haben einen Tag vor Heiligabend etwas zugelegt. An der Börse in Zürich kletterte der schweizerische SMI am Dienstag in dem freundlichen Marktumfeld auf ein Rekordhoch. Generell sorgen die wachsende Weltwirtschaft, die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     