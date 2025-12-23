Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Philips Aktie

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 22,80 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 18:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Philips Aktie um +1,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,72 %.

Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Philips bezifferte sich zuletzt auf 21,95 Mrd..

Koninklijke Philips zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -21,05 %/+35,96 % bedeutet.