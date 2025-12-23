ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips vor der Veröffentlichung von Jahreszahlen am 10. Februar auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern sei auf einem guten Weg, seine Ziele für 2025 zu erreichen, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl richteten sich bereits alle Augen auf den Kapitalmarkttag Ende Februar, um weitere operative Verbesserungen beurteilen zu können. Die Aktien schienen im Vergleich zu denen des Wettbewerbers Siemens Healthineers fair bewertet./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Philips Aktie
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 22,80 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 18:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Philips Aktie um +1,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Philips bezifferte sich zuletzt auf 21,95 Mrd..
Koninklijke Philips zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -21,05 %/+35,96 % bedeutet.
