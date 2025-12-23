    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsH & M Hennes & Mauritz (B) AktievorwärtsNachrichten zu H & M Hennes & Mauritz (B)
    HUAWEI Mobile Services startet Winterfest-Kampagne und GameCenter-App und bietet festliche Belohnungen und verbesserte Erlebnisse in seinem wachsenden Ökosystem

    MADRID, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- HUAWEI Mobile Services (HMS) startete seine weltweite Winterfest-Kampagne, die vom 1. Dezember bis zum 14. Januar läuft. Mit dem Ziel, digitale Erlebnisse mit Weihnachtszauber zu erfüllen, bietet die einmonatige Weihnachtskampagne exklusive Belohnungen, Sonderaktionen und festliche Überraschungen in der AppGallery, bei Games, in der HUAWEI Mobile Cloud, im HUAWEI Watch Face Store, im HUAWEI Browser und in der neuen GameCenter-App. GameCenter startet am 22. Dezember in Europa und erweitert das Gaming-Portfolio von HMS um sofortige, unkomplizierte Unterhaltung. Unter dem Motto „Feiern Sie das Winterfest mit HUAWEI Mobile Services" spiegelt es das Engagement von Huawei wider, freudige, sichere und nahtlose Feiertagserlebnisse zu schaffen.

    Eine erstklassige, festliche Reise durch das HMS-Ökosystem

    Die Winterfest-Kampagne hebt das robuste Multi-Service-Ökosystem von HMS hervor und bietet Nutzern eine Vielzahl von festlichen Aktivitäten, exklusiven Werbeaktionen und erstklassigen Prämien:

    AppGallery

    AppGallery lädt Nutzer zu einer festlichen Verlosung mit erstklassigen Preisen wie dem HUAWEI FreeClip, dem HUAWEI nova 12S und dem HUAWEI MatePad 11 ein. Ein 5-Euro-Gutschein mit bis zu 90 % Rabatt auf ausgewählte Apps sorgt für zusätzliche Festtagsstimmung.

    Spiele (über AppGallery)

    Gamer können bis zu 30 € (30 % Rückvergütung) auf 100 € In-Game-Käufe zurückerhalten – gerade rechtzeitig für gemütliche Gaming-Sessions in den Feiertagen.

    HUAWEI Mobile Cloud

    Mit sicherem, nahtlosem Cloud-Speicher auf allen mit HUAWEI ID verbundenen Geräten bietet Mobile Cloud exklusive Feiertagsrabatte, mit denen Nutzer unter anderem 30 % Rabatt auf Jahresabonnements erhalten.

    HUAWEI Watch Face Store

    Der Watch Face Store erweitert sein kreatives Universum mit neuen Designs für die kürzlich vorgestellte Serie HUAWEI Watch GT 6.. Nutzer können an einer Verlosung teilnehmen und Preise wie eine HUAWEI WATCH GT 6, ein HUAWEI Matepad 11.5S oder ein HUAWEI MateBook D16 i5 sowie Cash-Gutscheine für In-App-Käufe zur saisonalen Anpassung des Zifferblatts gewinnen.

    HUAWEI-Browser

    Der HUAWEI Browser bietet Anti-Tracking und spurloses Surfen für eine sichere Nutzung. Durch die Suche im HUAWEI Browser können Nutzer mit täglichen Suchanfragen Punkte sammeln und diese gegen Geschenkkarten von H&M, Otto, Nike, Amazon, Zalando, MediaMarkt und Foot Locker einlösen.

    GameCenter: Die neue GameCenter-App bietet über 400 Minispiele, darunter Puzzles, Match-3-Spiele, Shooter und beliebte Spiele wie Bang Bang Survivor und Haunted Dorm, die ohne Download direkt gespielt werden können. Die App ist über die AppGallery auf Android-Geräten verfügbar. Nutzer können durch tägliches Einloggen, Spielen und Weiterempfehlen Münzen verdienen. Für 100 Münzen erhalten Nutzer einen 1-Euro-Gutschein, der im Ökosystem eingelöst werden kann.

    Hinweis: Die Verfügbarkeit der Kampagne, die Prämien und die Details zu den Preisen können je nach Land variieren. Benutzer werden gebeten, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihren lokalen HMS-Apps zu überprüfen.  

    Mit Technologie die Festtage zum Leben erwecken

    Die Winterfest-Kampagne und die Einführung des GameCenters spiegeln die Mission von Huawei wider, den Benutzern intelligente, vernetzte Erlebnisse für ihren digitalen Lebensstil zu bieten, insbesondere während der Feiertage.

    Da die Festtage näher rücken, werden die Feierlichkeiten mit Millionen von Nutzern geteilt, was das Engagement durch sichere Dienste, sinnvolle Prämien und fröhliche Interaktion im gesamten HMS-Ökosystem fördert.

    Informationen zu Huawei Mobile Services

    HUAWEI Mobile Services zielt darauf ab, Nutzern weltweit ein umfassendes Mobilerlebnis zu bieten. Zu den Diensten gehören AppGallery, Watch Face Store, Mobile Cloud, Browser, Assistant, Petal Ads und mehr, die jedem Nutzer eines Huawei-Geräts ein smartes Leben ermöglichen. HMS hat seine Position als eines der drei besten mobilen Ökosysteme der Welt gefestigt. HMS Core bietet benutzerfreundliche Entwicklungs- und Funktionskomponenten für App-Entwickler und baut ein plattformübergreifendes Ökosystem auf, das unterschiedliche Geräte wie Smartphones, Smartwatches, Tablets oder Smart Screens unterstützt.

