Marvell Technology Aktie weiter im Aufwärtstrend - 23.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Marvell Technology Aktie. Mit einer Performance von +3,59 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Marvell Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,04 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 74,66€, mit einem Plus von +3,59 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Marvell Technology Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +12,48 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,32 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Marvell Technology eine negative Entwicklung von -34,05 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,26 % geändert.

Marvell Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,25 % 1 Monat +6,32 % 3 Monate +12,48 % 1 Jahr -32,85 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Es gibt 848 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,47 Mrd.EUR € wert.

Michael Burry geht weiter auf Nvidia los. Die KI-Chips des Konzerns seien riesige Stromfresser und die Hyperscaler sollten auf ASICs umsteigen, sonst sei das Wettrennen mit China nicht zu gewinnen. Hat Burry recht?

Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.