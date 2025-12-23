Börsen Update USA - 23.12. - S&P 500 stark +0,39 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.480,45 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,61 %, JPMorgan Chase +2,56 %, Chevron Corporation +1,46 %, Caterpillar +1,17 %, Amazon +1,15 %

Flop-Werte: Walmart -2,75 %, 3M -2,00 %, McDonald's -1,72 %, Johnson & Johnson -1,48 %, Procter & Gamble -1,23 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:49) bei 25.540,64 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: Marvell Technology +3,23 %, NVIDIA +2,61 %, Broadcom +1,95 %, Alphabet +1,56 %, Alphabet Registered (C) +1,56 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,18 %, Starbucks -2,96 %, IDEXX Laboratories -2,96 %, Seagate Technology Holdings -2,42 %, PepsiCo -2,38 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:50) bei 6.903,33 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,61 %, Expand Energy Corporation +2,60 %, JPMorgan Chase +2,56 %, Freeport-McMoRan +2,37 %, Philip Morris International +2,24 %

Flop-Werte: Texas Pacific Land -67,37 %, First Solar -6,97 %, Moderna -6,52 %, Brown-Forman Registered (B) -5,67 %, Norwegian Cruise Line -4,09 %