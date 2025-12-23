Aktien New York
Robuste Konjunkturdaten sorgen für moderate Gewinne
- US-Börsen legen moderat zu, Konjunkturdaten stützen.
- Dow Jones +0,3%, S&P 500 +0,4%, Nasdaq 100 +0,3%.
- Wachstumszeichen, aber Konsum schwächelt, Vorsicht geboten.
NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor Heiligabend haben die US-Börsen moderat zugelegt. Robuste Konjunkturdaten stützen am Dienstag den Aktienmarkt, dämpften aber zugleich etwas die Hoffnungen der Anleger auf weitere Zinssenkungen. So war die Industrieproduktion im November stärker als erwartet gestiegen. Zudem wuchs die Wirtschaft im Sommer überraschend deutlich. Im dritten Quartal zog das Bruttoinlandsprodukt laut einer ersten Schätzung zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent an.
Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,3 Prozent auf 48.489 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 6.906 Punkte nach oben. Er näherte sich damit weiter seinem Ende Oktober erreichten Rekordhoch von gut 6.920 Punkten. Der von Technologieaktien geprägte Nasdaq 100 gewann am Dienstag 0,3 Prozent auf 25.546 Punkte.
An Heiligabend findet in New York ein verkürzter Handel statt. Am 1. Weihnachtsfeiertag sind die US-Börsen geschlossen. Am Freitag läuft das Geschäft wieder wie üblich.
"Das Wachstum scheint tatsächlich durch die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Verbraucher und den Boom bei den Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) gestützt worden zu sein", schrieb Volkswirt Oliver Allen von Pantheon Macroeconomics. Der Experte sieht jedoch deutliche Anzeichen dafür, dass sich das Blatt im Schlussquartal gewendet hat, insbesondere beim Konsum. Der schwache Arbeitsmarkt, stagnierende Realeinkommen und das Wegschmelzen der während der Corona-Pandemie angehäuften Ersparnisse schienen nun die Haushalte einzuholen.
Generell treiben aktuell die wachsende Weltwirtschaft, die unverändert sprudelnden Unternehmensgewinne und die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen in den USA die Kurse am Aktienmarkt. Seit Jahresanfang hat der Dow 14 Prozent gewonnen. Der Nasdaq 100 kommt auf einen Zuwachs von fast 22 Prozent und der S&P 500 auf ein Plus von gut 17 Prozent.
Die Statistik-Experten von Index Radar konstatierten denn auch zum Jahresende eine freundliche Stimmung unter den Anlegern. Umfragen unter US-Fondsmanagern zeigten ähnlich euphorische Werte wie zuletzt Ende Oktober. Eine historisch niedrige Bargeldquote professioneller Investoren komme hinzu. Der Börsengipfel könnte aber bald erreicht sein und ein eher durchwachsener Jahresauftakt folgen, mahnten die Experten zur Vorsicht.
Die Rekordrally bei den Rohstoffen Gold, Silber und Kupfer trieb die Aktien des Minenkonzerns Freeport-McMoRan weiter an. Zuletzt stand an der Spitze des S&P 500 ein Plus von 2,6 Prozent zu Buche.
Gold und Silber sind in diesem Jahr besonders gefragt, da sie in Zeiten von hohen Unsicherheiten von einigen Investoren als sogenannte "sichere Häfen" eingeschätzt werden. Silber ist zudem ein wichtiger Rohstoff etwa für die Elektromobilität, die Solarindustrie und die Tech-Branche allgemein, die den KI-Ausbau vorantreibt.
Eli Lilly schwankten um den Schlussstand vom Vortag und gaben zuletzt leicht nach. Der Pharmahersteller spürt Konkurrenzdruck durch Novo Nordisk . So darf der dänische Konzern sein Abnehmmedikament Wegovy in den USA in Zukunft als Tablette und nicht mehr nur als Spritze verkaufen. Der Verkauf soll Anfang Januar starten. Lillys eigene Tablette ist noch nicht verfügbar, der Konzern hat aber vor wenigen Tagen einen Zulassungsantrag für das Medikament (Orforglipron) zur Behandlung von Übergewicht und Adipositas bei der US-Zulassungsbehörde FDA gestellt./la/he
Integrierte Telecoms.
Eine Möglichkeit wären Integrierte Telecom Anbieter. Sie haben in der Regel ein stabiles Geschäftsmodell. In der Regel haben sie auf dem Heimatmarkt eine Art Monopolstellung. D.h die Firmen konkurrieren kaum direkt miteinander.
Da die Dienstleistungen immer im jeweiligen Heimatland erbracht wird, ist die Branche auch unabhängig gegenüber Handelskonflikten und Zoll-Eskapaden.
Klingt gut. Wir erinnern uns aber auch, dass die Telekom-Branche kapitalintensiv ist. Durch technologischen Fortschritt sind ständig neue Investitionen erforderlich, während die starke Regulierung durch Aufsichtsbehörden an der Effizienz nagt.
Die Märkte – zumindest die entwickelten – sind weitgehend gesättigt. Hier gibt es nur noch Verdrängungswettbewerb. Neue Umsätze lassen sich eventuell durch Premium-Angebote oder Verbesserungen wie zB Glasfasernetzwerke erreichen.
Wir sollten auch in Erinnerung bewahren, dass die steigenden Datenströme der Tech-Firmen nicht zwingend zu mehr Auslastung bei den Netzwerkprovidern führen, da die großen Tech-Firmen inzwischen selbst in Tiefsee-Kabel investieren. Das gibt den Tech-Firmen auch die Möglichkeit, ihre Datacenter direkt miteinander zu verbinden.
5G bietet noch Potential für Wachstum.
Ich habe 4 Firmen aus Europa
-Orange
-Swisscom
-Telefonica
-Deutsche Telekom
Zwei firmen aus Mittel-/Nordamerika
-America Movil
-Verizon
5 Firmen aus Asia / Pacific
-Telstra
-Singapore Telecom
-Telkom Indonesia
-China Mobile
-NTT
Rentabilität
Eigenkapital Rendite
Interessant ist die Margen Erosion bei China Mobile und NTT. Die anderen Bruttomargen sind weitgehend stabil.
Ganz vorn beim Umsatz die Deutsche Telekom – wer hätte das gedacht? Gefolgt von China Mobile und Indonesia Telecom.
Revenue Growth Estimate
Wenn wir uns an andere Branchen erinnern, so sind die Analysten Erwartungen für das Umsatzwachstum sehr schwach. Der Markt ist gesättigt und es gibt eigentlich nur noch einen Verdrängungswettbewerb in den entwickelten Märkten.
Interessant ist die Schätzung für Swisscom. Warum sollte der Umsatz einen solchen Sprung machen?
Für Telefonica rechnen die Analysten sogar mit einem Umsatzrückgang,
Auf der langen Zeitachse dominieren TLK (645%) und AMX (617%). Gute Werte – wenn wir doch in Erinnerung hatten, dass seit dem Dot-Com Crash bei Telecom nichts mehr passiert ist.
Gefolgt von China Mobile (272%) und NTT (214%).
Telecoms haben bekanntlich überdurchschnittliche Dividendenrenditen. Die meisten davon zeigen sich auch einigermaßen stabil.
Summary
America Movil
Während die Bruttomarge noch bei guten 60% liegt, zeigt die Nettomarge mit 2.6% ein schwaches Bild. Das lässt sich so interpretieren, dass die Dienstleistungen primär profitabel sind, aber hohe operative Ausgaben, Zinszahlungen oder Steuern gibt auf das Nettoergebnis wirken.
Und tatsächlich liegt das D/E bei 180%. AMX hat eine hohe Schuldenlast.
Die historische Umsatzentwicklung in den letzten 10 Jahren war schwach – der Umsatz ist in dieser Zeit um 10% gesunken. Die Analysten erwarten bis 2027 einen Anstieg des Umsatzes von 15%. Bei den Erwartungen ist AMX damit sogar vorn dabei
Das P/E ist in 2024 auf 38 gestiegen – aktuell liegt es wieder bei 17 – Das zeigt – zusammen mit der schwachen Profitabilität eine instabile Situation. Ich würde AMX im Moment nicht kaufen.
Orange
Profitabilität: Ein RoE von durchschnittlich 7, die Brutto-Marge bei 40%, Netto-Marge von 13%. Das bedeutet letztlich, dass Orange zwar die Einkünfte gut in Gewinne verwandelt, dies aber auf einer sehr großen Basis von Assets geschieht – also ineffizient ist. Das ist allerdings typisch für Telecoms..
Umsatz: Der Umsatz hat sich in den letzten 10 Jahren praktisch gar nicht verändert. Die Analysten erwarten bis 2027 ein Umsatzwachstum von 2%.
Dividende: Orange hatte in den letzten Jahren hohe Dividendenrenditen von über 7%. Aktuell liegen sie bei 5.5%
Bewertung: Das P/E lag in den letzten Jahren bei ca 11. Aktuell zeigt yahoo ein P/E (TTM) von 41. Das erscheint mir sehr viel. Morningstar zeigt für 2024 ein P/E von 12 und ein aktuelles P/E von 18.5. Das erscheint mir glaubwürdiger.
Französische Aktien würde ich eher ungern wegen der Dividende kaufen, da Frankreich eine hohe Quellensteuer hat und das Erstattungsverfahren sehr kompliziert ist. Da kaufe ich lieber etwas anderes.
Swisscom
Profitabilität: Die Eigenkapitalrendite ist in den letzten 10 Jahren kontinuierlich gesunken – von 25% in 2015 bis auf 13% in 2024. Warum ist das so? Hat Swisscom in den letzten Jahren massiv investieren müssen? Die Bruttomarge von 52% und die Nettomarge von 13%. Der Abstand zwischen Brutto- und Netto-Marge ist nicht so groß wie bei AMX.
Umsatz: In den letzten 10 Jahren hat sich der Umsatz kaum verändert. Das ist nicht überraschend, der Markt in der Schweiz ist klein und gesättigt. Umso überraschender, dass die Analysten für 2025 einen Umsatzanstieg von 35% prognostizieren. Wo soll das herkommen?
Dividende: Ca 4 % ist eine gute Dividende
Bewertung Das P/E liegt aktuell bei 22. Das ist für eine Telecom schon ein bisschen erhöht. Wer eine sichere Anlage sucht, für den ist die Swisscom sicher nicht schlecht. Ich werde sie aber erstmal nicht kaufen.
Telefonica
Profitabilität: Die Eigenkapitalrendite liegt nahe Null. Die Bruttomarge mit 54% schaut gut aus. Die Nettomarge liegt ebenfalls nahe Null. Das Unternehmen ist somit unprofitabel. Telefonica zahlt zwar die höchste Dividende im Vergleich, aber diesen schwachen Finanzzahlen sehe ich da keine Chance.
Deutsche Telekom
Profitabilität: Die Eigenkapitalrendite 2024 (18%) hat sich seit 2020 (10%) deutlich verbessert. Die Bruttomarge mit 44% und die Nettomarge mit 9%. Die Nettomarge ist nicht berauschend.
Umsatz: Die Umsatzentwicklung ist dagegen überraschend gut. Plus 50% in den letzten Jahren ist der beste Wert im Feld. Die Analysten sehen allerdings nur Potential für weitere 9% bis 2027.
Dividende: Die Dividendenrendite mit 3% ist der geringste Wert im Feld.
Bewertung: Das P/E mit ca 11 ist günstig.
Nach der langen Dürreperiode steigt der Kurs seit 2020 wieder an – seit März 2025 ist der Kurs allerdings mal wieder im Rückwärtsgang.
Ich würde jetzt spontan nicht einsteigen
Singapore Telecom
Profitbilität: Die Eigenkapitalrendite hat 2025 wieder auf 16% stabilisiert – nach einer langen Schwächephase 2020 – 2024.
Die Bruttomarge ist mit (stabilen) 25% am unteren Ende des Felds. Dafür zeigt sich Nettomarge eher gut im Feld. Es scheint also weniger Steuern bzw interne operative Kosten zu geben.
Umsatz: Die historische Umsatzentwicklung war ebenfalls schwach – ein Rückgang von 17% in den letzten 10 Jahren. Die Analysten erwarten auch nur einen Anstieg von 8% bis 2027.
Es gibt eine stabile Dividende von aktuell 3%. Bei der Bewertung liegt P/E bei 12%
Das ist mir ingesamt zu schwach – auch wenn ich Singapur eigentlich gerne mag.
Telkom Indonesia (TLK)
Profitabilität: Mit 20% eine vergleichsweise gute Eigenkapitalrendite bei einen RoE/RoA von 2.1. Die Bruttomarge bei knapp 60% und auch die Nettomarge ist mit 15% die beste im Feld.
Umsatz: Das Umsatzwachstum ist gering aber stetig. In den letzten 10 Jahren ist der Umsatz um knapp 30% gestiegen. Die Analystenschätzung für 2027 ist dann aber auch nur noch 5% Umsatzwachstum.
Finanzielle Stabilität: Das Current Ratio bei 0.8 ist grenzwertig – auch wenn die Branche ein sehr stabiles Geschäftsmodell ist. Erfreulich ist dagegen die vergleichsweise geringe Verschuldung.
Bewertung. Das P/E ist mit 10 (2024) – aktuell 17% noch immer akzeptabel.
Dividende: Mit einer Rendite von 6%, ein gutes Einkommen.
Zur Risikoreduktion ist Telkom Indonesia eine gute Wahl. Stabile Erträge.
China Mobile
Profitbilität: Die Eigenkapitalrendite liegt bei 10%, die Bruttomarge bei 29% und die Nettomarge bei 13%.
Umsatz: Das historische Umsatzwachstum in den letzten 10 Jahren bei 47%.
China Mobile bietet die beste Balance zwischen Wachstum und Erträgen. Allerdings habe ich China Mobile schon im Depot und mein China Anteil ist auch schon groß genug.
Telstra
Profitabilität: Die Eigenkapitalrendite ist mit 13% vergleichsweise gut. Die Bruttomarge mit 45% über viele Jahre stabil – Die Nettomarge beträgt dagegen nur 9%.
Finanzielle Stabilität: Das Current Ratio liegt mit 0.56 deutlich unterhalb der Zielmarke von 1.0.
Umsatz. Der Umsatz in den letzten 10 Jahren ist um 10% gesunken. Und auch bis 2027 erwarten die Analysten nur einen Anstieg um 6%. Wachstum ist hier nicht zu holen.
Dividende: Die Dividendenrendite ist in den letzten Jahren von fast 10% auf jetzt 4% gefallen. Das ist fast schon ein „normaler“ Wert und wenn man berücksichtigt, dass es praktisch kein Wachstun gibt, finde ich Telstra zu schwach.
NTT
Profitabilität: Die Eigenkapitalrendite zeigt sich ein bisschen schwankend. Die Brutto-Marge ist in den letzten 10 Jahren von 50% auf 12% gefallen. Das ist richtig schlecht. Die Netto-Marge lag im April 2025 bei 7% - auch das ist wenig.
Umsatz: Der Umsatz ist in den letzten 10 Jahren um 18% gestiegen – das ist der drittbeste Wert im Feld. Für die Zeit bis 2028 erwarten die Analysten ein weiteres Umsatzwachstum von 12%.
Dividende: Mit 3% gibt es nur eine durchschnittliche Dividende – die ist allerdings stabil.
Bewertung: das P/E lag Ende 2024 bei 10 – so wie in den Jahren davor auch.
Mir ist die Profitabilität zu gering. Die werde ich nicht kaufen.
