    StartseitevorwärtsAktienvorwärtstonies Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu tonies Registered (A)

    Besonders beachtet!

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    tonies Registered (A) Aktie steigt auf 10,100€ - 23.12.2025

    Am 23.12.2025 ist die tonies Registered (A) Aktie, bisher, um +3,27 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der tonies Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - tonies Registered (A) Aktie steigt auf 10,100€ - 23.12.2025
    Foto: maroke - stock.adobe.com

    Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

    tonies Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.12.2025

    Mit einer Performance von +3,27 % konnte die tonies Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die tonies Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,49 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,100, mit einem Plus von +3,27 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +31,81 % bei tonies Registered (A).

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,03 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von tonies Registered (A) einen Anstieg von +29,37 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

    tonies Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,02 %
    1 Monat +9,03 %
    3 Monate +31,81 %
    1 Jahr +36,21 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur tonies Registered (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Tonies-Aktie, die kürzlich die 10-Euro-Marke überschreiten wollte. Analysten haben ihre Kursziele angehoben, was auf optimistische Geschäftszahlen zurückzuführen ist, insbesondere durch die neue Toniebox 2. Die starke Marke und das Alleinstellungsmerkmal der Figuren werden als entscheidend für den Erfolg angesehen, während der Wettbewerb ebenfalls thematisiert wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber tonies Registered (A) eingestellt.

    Zur tonies Registered (A) Diskussion

    Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,17 Mrd.EUR € wert.

    tonies SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them_TEIXL Investments GmbH


    tonies SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them_TEIXL Investments GmbH 23.12.2025 / 18:00 CET/CEST The issuer is solely responsible for the …

    tonies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    tonies Registered (A)

    +5,11 %
    +4,89 %
    +9,06 %
    +31,95 %
    +35,21 %
    +86,93 %
    +5,22 %
    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! tonies Registered (A) Aktie steigt auf 10,100€ - 23.12.2025 Am 23.12.2025 ist die tonies Registered (A) Aktie, bisher, um +3,27 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der tonies Registered (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     