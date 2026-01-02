    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    Sektor vor dem Comeback

    Top-Picks im Finanzsektor: Diese Aktien sind 2026 eine sichere Bank

    Europas Banken stehen vor einem Wendepunkt. Nach Jahren der Restrukturierung, hoher Regulierung und schwankender Zinsen sieht die Deutsche Bank 2026 als das "Jahr des Wachstums"

    Foto: Arne Dedert/dpa

    In ihrem aktuellen Outlook prognostizieren die Analysten eine neue Phase steigender Erträge, robuster Profitabilität und anhaltender Kursfantasie. Zentraler Treiber ist das Zinsgeschäft. Die Nettozinserträge dürften ihren Tiefpunkt bereits erreicht haben. Stabilere Margen, wieder anziehendes Kreditwachstum und steilere Zinskurven sorgen dafür, dass das klassische Bankgeschäft ab 2026 erneut zum Wachstumsmotor wird.

    Die Deutsche Bank rechnet damit, dass die Nettozinserträge im Schnitt wieder um mehr als 3 Prozent pro Jahr zulegen – und damit die Markterwartungen übertreffen.

    Hinzu kommen starke Impulse aus dem Provisionsgeschäft. Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Kapitalmarktaktivitäten profitieren laut Studie sowohl von zyklischen als auch von strukturellen Rückenwinden. Steigende Börsenaktivität, mehr M&A-Transaktionen und höhere Nachfrage nach komplexeren Finanzprodukten dürften die Erträge jenseits des Zinsgeschäfts weiter antreiben.

    ISIN:GB0031348658WKN:850403

    Auch die Bewertungen lassen Luft nach oben. Trotz der jüngsten Kursgewinne werden europäische Banken laut Deutsche Bank weiterhin mit einem deutlichen Abschlag zum Gesamtmarkt gehandelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 9,5, während die Branche gleichzeitig mit einer Eigenkapitalrendite von mehr als 14 Prozent überzeugt. Eine Gesamtrendite von rund 9 Prozent aus Dividenden und Aktienrückkäufen soll die Kurse zusätzlich absichern.

    Entsprechend setzen die Analysten klar auf Wachstumstitel. Zu den neuen Top-Empfehlungen zählen Barclays, die Bank of Ireland, die Commerzbank und Monte dei Paschi. Ergänzt wird die Favoritenliste durch die Erste Group und Eurobank, die besonders von Kreditwachstum in Mittel- und Osteuropa profitieren dürften.

    Unterm Strich ist die Botschaft klar: Europas Banken gelten nicht länger als "Ex-Wachstums-Sektor". Steigende Gewinne, kontrollierte Kosten und solide Kapitalquoten könnten 2026 zur nächsten Phase der Neubewertung führen – mit spürbarem Potenzial für Anleger.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst von Julian Schick
