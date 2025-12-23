    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lernen im Tandem

    Von Education Cannot Wait finanzierte Übergangskurse von UNICEF helfen Kindern, die nicht zur Schule gehen oder vertrieben wurden, darunter auch Zwillingsschwestern, in Burkina Faso Lernrückstände aufzuholen und in den regulären Schulunterricht zurückzukehren.

    KAYA, Burkina Faso, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Es sind zwar gerade Schulferien in Burkina Faso, doch die 14-jährigen Zwillinge Fadilatou und Neimata legen keine Pause ein. Stattdessen sitzen sie an hölzernen Schreibtischen in einem belebten Klassenzimmer in Kaya, mit aufgeschlagenen Heften und Stiften in der Hand. 

    Fourteen-year-old twins Fadilatou and Neimata outside of school in Kaya, Burkina Faso. UNICEF/Seck

    Diese Ferienkurse sind Teil sogenannter Übergangsklassen, die von Education Cannot Wait (ECW) finanziert und in Zusammenarbeit mit UNICEF sowie der Regierung von Burkina Faso durchgeführt werden. Die beschleunigten Kurse vermitteln Kindern, die nicht zur Schule gehen oder vertrieben wurden, die Fähigkeiten, um wieder in den regulären Schulunterricht zurückzukehren, und werden von ECW, der Europäischen Union, Japan sowie anderen strategischen Geldgebern finanziert.

    In Klassenzimmern wie diesem wird Bildung genutzt, um den Weg aus der Krise und in eine Zukunft voller Chancen zu weisen.

    Die Entschlossenheit einer Mutter

    Für Assèta Sawadogo, Mutter von sieben Kindern, ist es ein Moment des stillen Triumphs, wenn ihre Zwillingstöchter zur Schule gehen. Vor nicht allzu langer Zeit lebte die Familie in dem Dorf Damesma in der nördlichen Zentralregion von Burkina Faso. Doch als die Gewalt vor ihrer Tür stand, hatten sie keine andere Wahl als zu fliehen. Sie kamen erschöpft, verunsichert und nicht wissend, was die Zukunft bringt, in Kaya an.

    „Als wir flohen, um [nach Kaya] zu kommen, konnten wir die Kinder hier nicht mehr anmelden, weil die Klassenräume voll waren", sagt Assèta. Das Schuljahr hatte im ganzen Land bereits begonnen, und Assèta konnte keinen Platz für ihre Kinder finden – ein Hindernis auf dem Weg zur Bildung, mit dem viele vertriebene Familien konfrontiert sind.

    Obwohl ihr neues Haus am Stadtrand von Kaya keinen Strom hatte, ließ Assèta nicht zu, dass die Dunkelheit ihre Töchter vom Lernen abhielt. Jeden Abend schaltet sie die Taschenlampen ein, damit die Zwillinge abends ihren Schulstoff nacharbeiten können.

    Als sie von den Übergangsklassen hörte, die Teil des mehrjährigen Resilienzprogramms „Multi-Year Resilience Programme" von ECW im Land sind und von UNICEF durchgeführt werden, meldete sie ihre Töchter sofort an. „Es gefiel uns nicht, dass die Mädchen nicht mehr zur Schule gingen. Jetzt, wo sie wieder hingehen, sind wir glücklich. Diese Nachhilfestunden sind eine gute Sache, denn die Kinder vergessen nicht, was sie gelernt haben."

    Seite 1 von 2 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Lernen im Tandem Von Education Cannot Wait finanzierte Übergangskurse von UNICEF helfen Kindern, die nicht zur Schule gehen oder vertrieben wurden, darunter auch Zwillingsschwestern, in Burkina Faso Lernrückstände aufzuholen und in den regulären Schulunterricht …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     