Lernen im Tandem

KAYA, Burkina Faso, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Es sind zwar gerade Schulferien in Burkina Faso, doch die 14-jährigen Zwillinge Fadilatou und Neimata legen keine Pause ein. Stattdessen sitzen sie an hölzernen Schreibtischen in einem belebten Klassenzimmer in Kaya, mit aufgeschlagenen Heften und Stiften in der Hand.

Von Education Cannot Wait finanzierte Übergangskurse von UNICEF helfen Kindern, die nicht zur Schule gehen oder vertrieben wurden, darunter auch Zwillingsschwestern, in Burkina Faso Lernrückstände aufzuholen und in den regulären Schulunterricht zurückzukehren.

Diese Ferienkurse sind Teil sogenannter Übergangsklassen, die von Education Cannot Wait (ECW) finanziert und in Zusammenarbeit mit UNICEF sowie der Regierung von Burkina Faso durchgeführt werden. Die beschleunigten Kurse vermitteln Kindern, die nicht zur Schule gehen oder vertrieben wurden, die Fähigkeiten, um wieder in den regulären Schulunterricht zurückzukehren, und werden von ECW, der Europäischen Union, Japan sowie anderen strategischen Geldgebern finanziert.

In Klassenzimmern wie diesem wird Bildung genutzt, um den Weg aus der Krise und in eine Zukunft voller Chancen zu weisen.

Die Entschlossenheit einer Mutter

Für Assèta Sawadogo, Mutter von sieben Kindern, ist es ein Moment des stillen Triumphs, wenn ihre Zwillingstöchter zur Schule gehen. Vor nicht allzu langer Zeit lebte die Familie in dem Dorf Damesma in der nördlichen Zentralregion von Burkina Faso. Doch als die Gewalt vor ihrer Tür stand, hatten sie keine andere Wahl als zu fliehen. Sie kamen erschöpft, verunsichert und nicht wissend, was die Zukunft bringt, in Kaya an.

„Als wir flohen, um [nach Kaya] zu kommen, konnten wir die Kinder hier nicht mehr anmelden, weil die Klassenräume voll waren", sagt Assèta. Das Schuljahr hatte im ganzen Land bereits begonnen, und Assèta konnte keinen Platz für ihre Kinder finden – ein Hindernis auf dem Weg zur Bildung, mit dem viele vertriebene Familien konfrontiert sind.

Obwohl ihr neues Haus am Stadtrand von Kaya keinen Strom hatte, ließ Assèta nicht zu, dass die Dunkelheit ihre Töchter vom Lernen abhielt. Jeden Abend schaltet sie die Taschenlampen ein, damit die Zwillinge abends ihren Schulstoff nacharbeiten können.

Als sie von den Übergangsklassen hörte, die Teil des mehrjährigen Resilienzprogramms „Multi-Year Resilience Programme" von ECW im Land sind und von UNICEF durchgeführt werden, meldete sie ihre Töchter sofort an. „Es gefiel uns nicht, dass die Mädchen nicht mehr zur Schule gingen. Jetzt, wo sie wieder hingehen, sind wir glücklich. Diese Nachhilfestunden sind eine gute Sache, denn die Kinder vergessen nicht, was sie gelernt haben."