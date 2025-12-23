Expand Energy Corporation Aktie steigt um +3,30 % - 23.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Expand Energy Corporation Aktie. Mit einer Performance von +3,30 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Expand Energy Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,76 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 94,24€, mit einem Plus von +3,30 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Expand Energy Corporation entwickelt nachhaltige Energielösungen, spezialisiert auf Solar- und Windkraft sowie Energiespeicher. Als wachsender Akteur im Bereich erneuerbare Energien konkurriert es mit First Solar, Vestas und Siemens Gamesa. Ein Alleinstellungsmerkmal sind fortschrittliche Energiespeicherlösungen und maßgeschneiderte Projekte.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Expand Energy Corporation Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +10,23 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Expand Energy Corporation Aktie damit um -3,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,51 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Expand Energy Corporation um -1,73 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,44 % geändert.

Expand Energy Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,12 % 1 Monat -8,51 % 3 Monate +10,23 % 1 Jahr -0,77 %

Informationen zur Expand Energy Corporation Aktie

Es gibt 238 Mio. Expand Energy Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,19 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Expand Energy Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Expand Energy Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Expand Energy Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.