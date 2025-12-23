    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro steigt im US-Handel wieder - Robuste US-Daten belasten nur kurz

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro legt im US-Handel auf 1,1790 Dollar zu.
    • US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet im Q3.
    • Stabilisierung der US-Konjunktur für 2024 erwartet.
    Devisen - Euro steigt im US-Handel wieder - Robuste US-Daten belasten nur kurz
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im US-Handel wieder ein wenig zugelegt. Der Kurs der Gemeinschaftswährung lag zuletzt bei 1,1790 US-Dollar. Das war etwas mehr als im frühen europäischen Geschäft. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1786 (Montag: 1,1745) Dollar fest.

    Der Euro war im Tagesverlauf knapp über 1,18 Dollar gestiegen, bevor er zwischenzeitlich von besser als erwartet ausgefallene US-Daten belastet wurde. So war die Wirtschaft der Vereinigten Staaten im dritten Quartal stärker gewachsen als von Volkswirten erwartet. Es war das höchste Wachstum seit zwei Jahren. Gestützt wurde das Bruttoinlandsprodukt unter anderem durch den Konsum. Die Folgen des vorübergehenden Stillstandes von Regierungsbehörden wird sich allerdings erst im vierten Quartal bemerkbar machen. Auch die Industrieproduktion war im November etwas stärker als erwartet gestiegen.

    Die US-Wirtschaft demonstriere ihre Widerstandskraft, sagte der KfW-Research-Experte Stephan Bales. "Nach dem Zickzackkurs der ersten Jahreshälfte deutet vieles auf eine klare Stabilisierung der US-Konjunktur hin." Auch im kommenden Jahr erwartet er ein solides US-Wirtschaftswachstum

    Zuletzt wurde der Euro vor allem durch die Erwartung von weiter sinkenden Leitzinsen in den USA gestützt. Bis zum Jahreswechsel stehen nur noch wenige relevante Konjunkturdaten an. So werden in den Vereinigten Staaten am Mittwoch noch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht./la/he





    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
