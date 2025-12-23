    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Türkei

    Kontakt zu Flieger mit libyschem General verloren

    Für Sie zusammengefasst
    • Kontakt zu Flugzeug nach Tripolis verloren, 5 Insassen.
    • Generalstabschef al-Haddad unter den Passagieren.
    • Luftraum über Ankara gesperrt, Absturz unklar.
    Türkei - Kontakt zu Flieger mit libyschem General verloren
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ANKARA/TRIPOLIS (dpa-AFX) - Kurz nach dem Start in Ankara ist der Kontakt zu einem Flugzeug auf dem Weg nach Tripolis verloren gegangen. Unter den fünf Insassen sei auch der libysche Generalstabschef Mohammed al-Haddad gewesen, teilte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya auf X mit. Der Kontakt zu dem Flugzeug vom Typ Falcon 50 sei etwa nach 40 Minuten Flugzeit abgebrochen. Zuvor sei eine Notlandemeldung eingegangen.

    Türkischen Medienberichten zufolge wurde der Luftraum über Ankara für Flüge gesperrt. Ob das Flugzeug abgestürzt ist, ist unklar.

    Libyschen Medienberichten zufolge waren neben Generalstabschef al-Haddad auch dessen Berater und weitere ranghohe Militärs an Board der Maschine. Sie gehören der Regierung von Ministerpräsident Abdel Hamid Dbaiba mit Sitz in Tripolis an, die mit der Regierung in Ost-Libyen verfeindet ist. Al-Haddad war zu einem offiziellen Treffen in der Türkei gewesen, wie türkische und libysche Medien berichteten. Die Türkei gilt als wichtigster Unterstützer der Regierung in Tripolis.

    In Libyen tobte nach dem Sturz des Langzeitherrschers Muammar al-Gaddafi 2011 viele Jahre ein Bürgerkrieg. Heute ist das nordafrikanische Land, in dem Milizen und ausländische Staaten weiter um Macht und Ressourcen ringen, faktisch gespalten. Im Westen sitzt die Dbaiba-Regierung, im Osten die verfeindete Regierung von Ministerpräsident Osama Hammad, die vom abtrünnigen General Chalifa Haftar sowie von Russland unterstützt wird./apo/DP/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
