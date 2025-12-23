Kontakt zu Flieger mit libyschem General verloren

ANKARA/TRIPOLIS (dpa-AFX) - Kurz nach dem Start in Ankara ist der Kontakt zu einem Flugzeug auf dem Weg nach Tripolis verloren gegangen. Unter den fünf Insassen sei auch der libysche Generalstabschef Mohammed al-Haddad gewesen, teilte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya auf X mit. Der Kontakt zu dem Flugzeug vom Typ Falcon 50 sei etwa nach 40 Minuten Flugzeit abgebrochen. Zuvor sei eine Notlandemeldung eingegangen.

Türkischen Medienberichten zufolge wurde der Luftraum über Ankara für Flüge gesperrt. Ob das Flugzeug abgestürzt ist, ist unklar.