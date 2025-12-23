Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.12.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.12.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 1
Performance 1M: -7,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend skeptisch. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang von X%. Viele Anleger betrachten die Aktie als überbewertet und äußern Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von Bitcoin. Kritische Stimmen betonen, dass Microstrategy stark von Nachrichten und der Bitcoin-Performance beeinflusst wird, was das Risiko erhöht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 2
Performance 1M: -5,43 %
Starbucks
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 3
Performance 1M: -1,56 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 4
Performance 1M: +6,32 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 5
Performance 1M: -0,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch für 2026 sind und die positive Kursentwicklung der letzten 14 Tage betonen, äußern andere Bedenken zur Bewertung und Konkurrenz. Die Marktbedingungen sind günstig, was das Vertrauen stärkt. Insgesamt glauben viele an die Zukunft von NVIDIA, trotz der Herausforderungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 6
Performance 1M: -8,66 %
PepsiCo
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 7
Performance 1M: -1,69 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 8
Performance 1M: -6,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu The Kraft Heinz Company im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Der Kurs liegt bei 23,67 USD, mit einem Abstand von 1,5 USD zum Tief von 22,18 USD. Umsatzrückgänge werden kritisch betrachtet, jedoch wird die Produktqualität, insbesondere bei Ketchup, positiv hervorgehoben. Die Abwärtsbewegung könnte durch saisonale Faktoren bedingt sein, was die Anleger auf die ersten Handelstage 2026 gespannt macht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.
Ross Stores
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 9
Performance 1M: +1,71 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 10
Performance 1M: -8,87 %
