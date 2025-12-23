Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 23.12.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.12.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -67,37 %
Tagesperformance: -67,37 %
Platz 1
Performance 1M: -67,10 %
Performance 1M: -67,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Texas Pacific Land
Das Anleger-Sentiment zu Texas Pacific Land (TPL) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen fast 60% verloren, wird jedoch als attraktiv für Käufe angesehen. Mit einer Bruttomarge von 93% hebt sich TPL positiv von der Konkurrenz ab. Zudem wird die strategische Partnerschaft mit Bolt zur Entwicklung eines Data-Center-Campus als vielversprechend bewertet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Texas Pacific Land eingestellt.
Moderna
Tagesperformance: -7,83 %
Tagesperformance: -7,83 %
Platz 2
Performance 1M: +43,73 %
Performance 1M: +43,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen stabilen Schlusskurs von 34,90 $. Diskussionen über charttechnische Signale wie das bevorstehende Golden Cross stehen im Kontrast zu Bedenken über Marktverunsicherung und Manipulation. Anleger sind abwartend, hoffen jedoch auf eine Erholung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
First Solar
Tagesperformance: -6,67 %
Tagesperformance: -6,67 %
Platz 3
Performance 1M: +12,21 %
Performance 1M: +12,21 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: -5,15 %
Tagesperformance: -5,15 %
Platz 4
Performance 1M: -3,48 %
Performance 1M: -3,48 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: -4,05 %
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 5
Performance 1M: +29,55 %
Performance 1M: +29,55 %
General Mills
Tagesperformance: -3,82 %
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 6
Performance 1M: -4,09 %
Performance 1M: -4,09 %
Paycom Software
Tagesperformance: -3,75 %
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 7
Performance 1M: -0,18 %
Performance 1M: -0,18 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -3,60 %
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 8
Performance 1M: -5,43 %
Performance 1M: -5,43 %
Walmart
Tagesperformance: -3,42 %
Tagesperformance: -3,42 %
Platz 9
Performance 1M: +6,66 %
Performance 1M: +6,66 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: +3,38 %
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 10
Performance 1M: -8,51 %
Performance 1M: -8,51 %
Campbell Soup
Tagesperformance: -3,31 %
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 11
Performance 1M: -11,68 %
Performance 1M: -11,68 %
Starbucks
Tagesperformance: -3,24 %
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 12
Performance 1M: -1,56 %
Performance 1M: -1,56 %
Lamb Weston Holdings
Tagesperformance: -3,07 %
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 13
Performance 1M: -27,47 %
Performance 1M: -27,47 %
Coinbase
Tagesperformance: -3,07 %
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 14
Performance 1M: -0,06 %
Performance 1M: -0,06 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -2,94 %
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 15
Performance 1M: +11,44 %
Performance 1M: +11,44 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -2,93 %
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 16
Performance 1M: -6,27 %
Performance 1M: -6,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer (SMCI) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie schwankt um 29,50 USD, nach einem Anstieg auf fast 31 USD. Hohe Short-Quoten (21-23%) und Sorgen über Marktanteilsverluste belasten die Stimmung. Das Potenzial für einen Short Squeeze könnte jedoch auch zu Kursgewinnen führen. Die Unsicherheit bleibt hoch, insbesondere nach dem verpassten Nasdaq-100-Rückkehr.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Dollar Tree
Tagesperformance: -2,88 %
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 17
Performance 1M: +17,52 %
Performance 1M: +17,52 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 18
Performance 1M: +23,81 %
Performance 1M: +23,81 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 19
Performance 1M: -0,50 %
Performance 1M: -0,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch für 2026 sind und die positive Kursentwicklung der letzten 14 Tage betonen, äußern andere Bedenken zur Bewertung und Konkurrenz. Die Marktbedingungen sind günstig, was das Vertrauen stärkt. Insgesamt glauben viele an die Zukunft von NVIDIA, trotz der Herausforderungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Dow
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 20
Performance 1M: +3,11 %
Performance 1M: +3,11 %
PepsiCo
Tagesperformance: -2,56 %
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 21
Performance 1M: -1,69 %
Performance 1M: -1,69 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: -2,56 %
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 22
Performance 1M: +31,91 %
Performance 1M: +31,91 %
Insulet
Tagesperformance: -2,55 %
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 23
Performance 1M: -13,95 %
Performance 1M: -13,95 %
L3Harris Technologies
Tagesperformance: +2,16 %
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 24
Performance 1M: +3,45 %
Performance 1M: +3,45 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 25
Performance 1M: +5,75 %
Performance 1M: +5,75 %
Philip Morris International
Tagesperformance: +2,05 %
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 26
Performance 1M: +0,46 %
Performance 1M: +0,46 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte