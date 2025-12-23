    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Robuste Konjunkturdaten sorgen für Gewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen legen moderat zu, Konjunkturdaten stützen.
    • Dow Jones +0,16%, S&P 500 +0,46%, Nasdaq +0,50%.
    • Anleger vorsichtig, Rekordrally könnte bald enden.
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Robuste Konjunkturdaten sorgen für Gewinne
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor Heiligabend haben die US-Börsen moderat zugelegt. Robuste Konjunkturdaten stützen am Dienstag den Aktienmarkt, dämpften aber zugleich etwas die Hoffnungen der Anleger auf weitere Zinssenkungen. So war die Industrieproduktion im November stärker als erwartet gestiegen. Zudem wuchs die Wirtschaft im Sommer überraschend deutlich. Im dritten Quartal zog das Bruttoinlandsprodukt laut einer ersten Schätzung zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent an.

    Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,16 Prozent auf 48.442,41 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,46 Prozent auf 6.909,79 Punkte nach oben. Er näherte sich damit weiter seinem Ende Oktober erreichten Rekordhoch von gut 6.920 Punkten. Der von Technologieaktien geprägte Nasdaq 100 gewann am Dienstag 0,50 Prozent auf 25.587,83 Punkte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.565,17€
    Basispreis
    5,64
    Ask
    × 12,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.102,56€
    Basispreis
    6,86
    Ask
    × 10,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    An Heiligabend findet in New York ein verkürzter Handel statt. Am 1. Weihnachtsfeiertag sind die US-Börsen geschlossen. Am Freitag läuft das Geschäft wieder wie üblich.

    "Das Wachstum scheint tatsächlich durch die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Verbraucher und den Boom bei den Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) gestützt worden zu sein", schrieb Volkswirt Oliver Allen von Pantheon Macroeconomics. Der Experte sieht jedoch deutliche Anzeichen dafür, dass sich das Blatt im Schlussquartal gewendet hat, insbesondere beim Konsum. Der schwache Arbeitsmarkt, stagnierende Realeinkommen und das Wegschmelzen der während der Corona-Pandemie angehäuften Ersparnisse schienen nun die Haushalte einzuholen.

    Generell treiben aktuell die wachsende Weltwirtschaft, die unverändert sprudelnden Unternehmensgewinne und die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen die Kurse am Aktienmarkt. Seit Jahresanfang hat der Dow knapp 14 Prozent gewonnen. Der Nasdaq 100 kommt auf einen Zuwachs von fast 22 Prozent und der S&P 500 auf ein Plus von 17,5 Prozent.

    Die Statistik-Experten von Index Radar konstatierten denn auch zum Jahresende eine freundliche Stimmung unter den Anlegern. Umfragen unter US-Fondsmanagern zeigten ähnlich euphorische Werte wie zuletzt Ende Oktober. Eine historisch niedrige Bargeldquote professioneller Investoren komme hinzu. Der Börsengipfel könnte aber bald erreicht sein und ein eher durchwachsener Jahresauftakt folgen, mahnten die Experten zur Vorsicht.

    Die Rekordrally bei den Rohstoffen Gold, Silber und Kupfer trieb die Aktien des Minenkonzerns Freeport-McMoRan weiter an. Zum Handelsschluss stand unter den besten Werten im S&P 500 ein Plus von 2,5 Prozent zu Buche.

    Gold und Silber sind in diesem Jahr besonders gefragt, da sie in Zeiten von hohen Unsicherheiten von einigen Investoren als sogenannte "sichere Häfen" eingeschätzt werden. Silber ist zudem ein wichtiger Rohstoff etwa für die Elektromobilität, die Solarindustrie und die Tech-Branche allgemein, die den KI-Ausbau vorantreibt.

    Eli Lilly schwankten um den Schlussstand vom Vortag und gaben am Ende um 0,5 Prozent nach. Der Pharmahersteller spürt Konkurrenzdruck durch Novo Nordisk . So darf der dänische Konzern sein Abnehmmedikament Wegovy in den USA in Zukunft als Tablette und nicht mehr nur als Spritze verkaufen. Der Verkauf soll Anfang Januar starten. Lillys eigene Tablette ist noch nicht verfügbar, der Konzern hat aber vor wenigen Tagen einen Zulassungsantrag für das Medikament (Orforglipron) zur Behandlung von Übergewicht und Adipositas bei der US-Zulassungsbehörde FDA gestellt./la/he

    --- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 44,12 auf Lang & Schwarz (23. Dezember 2025, 22:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -4,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 150,05 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 365,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +566,52 %/+973,20 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss Robuste Konjunkturdaten sorgen für Gewinne Einen Tag vor Heiligabend haben die US-Börsen moderat zugelegt. Robuste Konjunkturdaten stützen am Dienstag den Aktienmarkt, dämpften aber zugleich etwas die Hoffnungen der Anleger auf weitere Zinssenkungen. So war die Industrieproduktion im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     