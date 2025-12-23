HCLSoftware erwirbt Jaspersoft von der Cloud Software Group

NOIDA, Indien und SANTA CLARA, Kalifornien, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- HCLSoftware (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), der Software-Geschäftsbereich von HCLTech, hat heute seine Absicht bekannt gegeben, Jaspersoft zu erwerben, einen Geschäftsbereich der Cloud Software Group und Anbieter einer führenden eingebetteten Analyse- und pixelgenauen Berichtsplattform.

Durch die Übernahme kann HCLSoftware die Roadmap für Agentic Business Intelligence seiner Kunden beschleunigen, indem es seinen Geschäftsbereich Data & AI um integrierte Analyse- und pixelgenaue Berichtsfunktionen erweitert.

Der Geschäftsbereich Data & AI (Actian) von HCLSoftware verzeichnet eine steigende Nachfrage nach seinen Lösungen für Metadatenmanagement, Datenkataloge und Data Governance und hat in den letzten fünf Jahren ein gutes Wachstum erzielt, das vor allem auf Lösungen für das Unternehmensdatenmanagement zurückzuführen ist. Die Übernahme wird das Angebot von Actian weiter verbessern, indem sie ein umfassendes, immersives Datenmanagement-Erlebnis ermöglicht und gleichzeitig die Reichweite durch eine große, globale Entwickler-Community erweitert, die sich aus Dateningenieuren und -architekten zusammensetzt, die aktiv Datenplattformen in der modernen Unternehmensumgebung aufbauen, implementieren und erweitern.

Jaspersoft bietet eine umfassende Business Intelligence- und Reporting-Plattform, mit der Unternehmen pixelgenaue Berichte, interaktive Dashboards und fortschrittliche Visualisierungen erstellen können. Jaspersoft ist seit jeher ein Branchenführer im Bereich pixelgenauer Berichterstellung und damit die bevorzugte Lösung für regulierte Branchen wie Behörden, Banken und Finanzdienstleister.

„Mit der zunehmenden Verbreitung von GenAI wünschen sich unsere Kunden Business-Intelligence-Lösungen, die konsistente Analysen und Berichte liefern und ihnen die Flexibilität bieten, die Analyseerfahrung vollständig selbst zu gestalten", erklärte Marc Potter, CEO von Actian und Portfolio General Manager der Data & AI-Abteilung von HCLSoftware. „Mit Jaspersoft wird Actian nahtlose, KI-gestützte Embedded Analytics mit hoher architektonischer Flexibilität bereitstellen, wodurch sich umfangreiche, pixelgenaue Berichte und interaktive Dashboards nahtlos in kundenorientierte Anwendungen integrieren lassen und skalierbare Self-Service-Business-Intelligence ermöglicht wird."