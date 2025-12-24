Steinmeier ruft zu Weihnachten zu Mut und Zuversicht auf

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Gesellschaft in Deutschland zu Weihnachten ermuntert, mutig zu sein. "Wir brauchen Mut, um immer wieder neu anzufangen", sagte er in seiner vorab veröffentlichten Weihnachtsansprache. Das gelte "für die großen Dinge, die wir uns als Gesellschaft vornehmen und für die kleinen Dinge, bei denen jede und jeder von uns sein Bestes gibt."

Die zentrale Botschaft des Weihnachtsfests sei das Licht in der Dunkelheit. "Darum freuen wir uns so über Weihnachten. Es macht unser Leben erwartungsvoller, froher, wärmer, zuversichtlicher", sagte Steinmeier. "Mit solcher Zuversicht haben wir die Kraft, uns für unsere Welt und für unsere Mitmenschen einzusetzen."