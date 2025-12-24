JA SOLAR Power Talk Webinar präsentiert wegweisendes PV-Projekt im SIGNAL IDUNA PARK von Borussia Dortmund

Das Projekt wurde vom RID als weltweit leistungsstärkste PV-Anlage auf einem Stadiondach zertifiziert und markiert einen Meilenstein bei der Integration von PV-Technologie in groß angelegte städtische Infrastrukturprojekte. Mehr als 11.000 vollständig schwarze Module von JA Solar bedecken nun das Stadiondach und produzieren jährlich über 4 GWh sauberen Strom, wodurch die CO₂-Emissionen um rund 1.700 Tonnen pro Jahr gesenkt werden. Die Installation zeigt, wie hochleistungsfähige PV-Lösungen an bedeutenden Orten eingesetzt werden können und gleichzeitig strenge architektonische, sicherheitstechnische und betriebliche Anforderungen erfüllen.

MÜNCHEN, 24. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- JA Solar, ein weltweit vertrauenswürdiger Partner im Bereich grüne Energie, veranstaltete eine neue Ausgabe seiner Webinar-Reihe „Power Talk", in der eines der bekanntesten Solarenergieprojekte Europas im Mittelpunkt stand: Die Photovoltaikanlage im SIGNAL IDUNA PARK, der Heimat von Borussia Dortmund.

Die Referenten des Webinars verfolgten den Weg des Projekts vom Konzept bis zur Inbetriebnahme und betonten die Bedeutung frühzeitiger Machbarkeitsstudien, langfristiger Planung und enger Zusammenarbeit mit den Beteiligten. Sie hoben die logistischen und technischen Herausforderungen hervor, die mit der Arbeit in einem der meistbesuchten Stadien Europas verbunden waren, wo die Bauarbeiten mit einem vollgepackten Kalender von Sport- und Nicht-Sportveranstaltungen, strengen Sicherheitsstandards und wechselhaften Wetterbedingungen in Einklang gebracht werden mussten.

Über die Energieerzeugung hinaus ist die Anlage ein starkes Statement für Nachhaltigkeit. Mit Millionen von Besuchern und Zuschauern pro Jahr bietet der SIGNAL IDUNA PARK eine unvergleichliche Sichtbarkeit, um die Energiewende zu präsentieren und zu zeigen, wie der Profisport Klimaziele aktiv unterstützen kann.

Für JA Solar ist das Projekt ein Vorzeigeprojekt für die Bereitstellung von PV-Lösungen für komplexe, hochkarätige Umgebungen. Es verdeutlicht die Fähigkeit des Unternehmens, eine zuverlässige Produktversorgung und leistungsstarke Module für anspruchsvolle Anwendungen zu gewährleisten, und eröffnet neue Möglichkeiten für die Integration von PV-Anlagen in öffentliche Infrastrukturen und Sportstätten in Europa und darüber hinaus.

Das Webinar bot Einblicke von Petra Zelenická, Leiterin Marketing und Marktforschung Europa bei JA Solar, Florian Demnitz, Energiemanager bei Borussia Dortmund, und Christoph Kielhorn, Projektleiter PMO Batterieentwicklung bei RWE. Moderiert wurde die Veranstaltung von Gianluca Michieletto, Marketing- und Social-Media-Manager bei JA Solar.

Informationen zu JA Solar

JA Solar wurde 2005 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von PV-Stromerzeugungslösungen mit einem vertikal integrierten Geschäft, das Wafer, Zellen, Module und Energiespeicher umfasst. Mit 16 Tochtergesellschaften im Ausland bedient das Unternehmen Kunden in 180 Ländern und Regionen. Bis zum dritten Quartal 2025 beliefen sich die kumulierten Lieferungen von Zellen und Modulen von JA Solar auf fast 317 GW, unterstützt durch mehr als 2.000 Patente und ein robustes globales Netzwerk.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=2B4IlX3AacA

