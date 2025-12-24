    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Papst Leo XIV. feiert erste Christmette im Petersdom

    Für Sie zusammengefasst
    • Papst Leo XIV. feiert erste Christmette im Petersdom.
    • Er spricht sich gegen Krieg und Gewalt aus.
    • Weihnachten in Bethlehem: 40.000 Pilger erwartet.
    Papst Leo XIV. feiert erste Christmette im Petersdom
    Foto: Siarhei - 356130783

    ROM (dpa-AFX) - Am Weihnachtsabend wird Papst Leo XIV. seine erste Christmette im Petersdom feiern. Es wird erwartet, dass der Pontifex sich gegen Krieg und Gewalt aussprechen und an das Leid der Menschen erinnern wird. Der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri hatte bereits mehrfach Akzente mit Mahnungen zu Frieden und Versöhnung gesetzt und an die Kriegsopfer weltweit erinnert.

    Die Christmette ist dieses Jahr für den späten Abend angesetzt, später als bei seinem Vorgänger Franziskus. Dieser hatte, gesundheitlich bereits angeschlagen, an Weihnachten 2024 das Heilige Jahr eröffnet. Im Rollstuhl sitzend hatte er mit der Öffnung der Heiligen Pforte des Petersdoms das Heilige Jahr eingeläutet, das nun am 6. Januar zu Ende geht.

    In Bethlehem im Heiligen Land begehen Christen erstmals seit Ende des Gaza-Kriegs wieder Weihnachten. Vor der Geburtskirche Jesu in Bethlehem ist nach zwei Jahren wieder ein großer Weihnachtsbaum aufgestellt worden. Dort wird auch die traditionelle Mitternachtsmesse gefeiert. Das israelische Tourismusministerium erwartet zu Weihnachten rund 40.000 christliche Pilger./sd/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Papst Leo XIV. feiert erste Christmette im Petersdom Am Weihnachtsabend wird Papst Leo XIV. seine erste Christmette im Petersdom feiern. Es wird erwartet, dass der Pontifex sich gegen Krieg und Gewalt aussprechen und an das Leid der Menschen erinnern wird. Der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     