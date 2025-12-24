Die größten Aufsteiger der Woche vom 17.12.-24.12.2025 in der wO Community
Foto: Robert - stock.adobe.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Anzeige
Präsentiert von
General European Strategic Investments
Monatsperformance: -97,56 %
Monatsperformance: -97,56 %
Platz 1
BYD
Monatsperformance: -4,99 %
Monatsperformance: -4,99 %
Platz 2
Canopy Growth
Monatsperformance: +20,56 %
Monatsperformance: +20,56 %
Platz 3
q.beyond
Monatsperformance: -4,10 %
Monatsperformance: -4,10 %
Platz 4
Vuzix Corporation
Monatsperformance: +36,40 %
Monatsperformance: +36,40 %
Platz 5
Quantum eMotion
Monatsperformance: +104,50 %
Monatsperformance: +104,50 %
Platz 6
Novo Nordisk
Monatsperformance: +5,76 %
Monatsperformance: +5,76 %
Platz 7
Lang & Schwarz
Monatsperformance: +0,45 %
Monatsperformance: +0,45 %
Platz 8
Xiaomi
Monatsperformance: -1,35 %
Monatsperformance: -1,35 %
Platz 9
Anavex Life Sciences
Monatsperformance: +5,74 %
Monatsperformance: +5,74 %
Platz 10
BRANICKS Group
Monatsperformance: -8,23 %
Monatsperformance: -8,23 %
Platz 11
Silver Elephant Mining
Monatsperformance: +29,10 %
Monatsperformance: +29,10 %
Platz 12
sino
Monatsperformance: +0,62 %
Monatsperformance: +0,62 %
Platz 13
mutares
Monatsperformance: +15,20 %
Monatsperformance: +15,20 %
Platz 14
NVIDIA
Monatsperformance: -1,14 %
Monatsperformance: -1,14 %
Platz 15
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte