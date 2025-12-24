Allianz-Aktie setzt ihren Höhenflug fort

Gleichzeitig gilt die Aktie nach unten als gut abgesichert: Frühere Höchststände dienen nun als eine Art Sicherheitsnetz, falls es zwischenzeitlich zu kleineren Rücksetzern kommen sollte. Anzeichen für eine Trendwende nach unten sind derzeit nicht zu erkennen.

Trotz der jüngsten Rekorde scheint die Aufwärtsbewegung noch nicht abgeschlossen zu sein. Der Kurs hat mit dem Überschreiten der früheren Höchststände ein neues Etappenziel erreicht und könnte bei weiterhin guter Entwicklung noch weiter in Richtung 398,20 Euro und darüber auf 409,30 Euro zulegen. Die positive Kursdynamik deutet darauf hin, dass viele Anleger dem Wert weiterhin Vertrauen schenken.

Insgesamt präsentiert sich die Allianz-Aktie in einer sehr stabilen Verfassung. Die Entwicklung spricht für eine anhaltend positive Stimmung rund um den Versicherer, der damit zu den stärkeren Werten am deutschen Aktienmarkt zählt.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg auf aktuellem Niveau von 391,00 Euro eröffnen , Stopp unter 374,00 Euro platzieren. Kursziele 398,20/409,30 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Allianz SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6AJP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,24 - 2,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 369,0776 Euro Basiswert: Allianz SE KO-Schwelle: 369,0776 Euro akt. Kurs Basiswert: 391,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 409,30 Euro Hebel: 17,10 Kurschance: + 78 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6CX0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,45 - 2,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 415,6275 Euro Basiswert: Allianz SE KO-Schwelle: 415,6275 Euro akt. Kurs Basiswert: 391,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 15,65 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.