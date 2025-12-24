MDax mit Chancen auf Aufschwung

Kurzfristige Rücksetzer sind allerdings nicht ausgeschlossen. Solange diese moderat bleiben und der Index wichtige Unterstützungszonen hält, gilt das Gesamtbild weiterhin als positiv. Insgesamt zeigt sich der MDax stabil – viele Anleger scheinen bereit zu sein, bei passenden Gelegenheiten wieder einzusteigen.

Die Erwartungen an eine freundliche Entwicklung zum Jahresende haben sich beim MDax bislang erfüllt. Für ein neuerliches Kaufsignal und damit eine Rallyefortsetzung seit Ausbildung des Mehrfachbodens um 23.500 Punkten bedarf es jetzt aber eines nachhaltigen Wochenschlusskurses oberhalb von 30.630 Zählern. In diesem Szenario könnten dann rasch die aktuellen Jahreshochs bei 31.754 Punkten angesteuert werden, darüber der übergeordnete Abwärtstrend verlaufend um 33.225 Zählern und würde sich als sehr vielversprechendes Investment zu Beginn des neuen Jahres anbieten.

Trading-Strategie:

1. Long-Positionen über 30.630 Punkten eröffnen. Stopp unter 29.750 Punkten platzieren. Kursziele bei 31.754/33.225 Punkten.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

MDax Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5X1Q Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,60 - 1,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 28.745,78 Punkte Basiswert: MDAX Index KO-Schwelle: 28.745,78 Punkte akt. Kurs Basiswert: 30.302,78 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 33.225 Punkte Hebel: 18,62 Kurschance: + 165 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DW027U Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,85 - 1,88 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 32.134,83 Punkte Basiswert: MDax Index KO-Schwelle: 32.134,83 Punkte akt. Kurs Basiswert: 30.302,78 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 16,11 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

