Übernahme-Hammer an Heiligabend: Milliardendeal in der Pharmabranche!

Das Börsenjahr 2025 neigt sich seinem Ende entgegen, fast alle Börsen bleiben über die Weihnachtsfeiertage geschlossen – doch in der ein oder anderen Unternehmensetage scheinen vor dem Jahreswechsel Überstunden geschuftet worden zu sein.

Wie der französische Pharmakonzern Sanofi am Mittwochmorgen bekanntgegeben hat, wird er den US-Impfstoffhersteller Dynavax Technologies übernehmen. Es ist in dieser Woche bereits die zweite milliardenschwere Übernahme, nachdem bereits am Montag der Rüstungskonzern Howmet Aerospace gemeldet hatte, die Schraubverbindungssparte von Stanley Black & Decker zu kaufen.

Pharmariese Sanofi übernimmt US-Impfstoffspezialisten

Die Übernahme des Biotechnologieunternehmens mit einer vielversprechenden Pipeline insbesondere von Hepatitis-Impfstoffen lassen sich die Franzosen 2,2 Milliarden US-Dollar kosten. Das Übernahmeangebot ist vollständig in bar und beläuft sich auf 15,50 US-Dollar pro Dynavax-Aktie. Das entspricht gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstagabend einem Aufschlag von 39 Prozent.

Sanofi kann sich den Kauf mühelos leisten: Die Nettoverbindlichkeiten beliefen sich zuletzt auf 6,93 Milliarden Euro. Das entspricht rund dem 0,7-Fachen des in den vergangenen 12 Monaten erwirtschafteten operativen Gewinns.

Bei Dynavax hingegen endet eine von mäßigem Erfolg geprägte Börsengeschichte. Gegenüber dem IPO vor mehr als 20 Jahrzehnten hat das Papier stetig an Wert verloren. Das Übernahmeangebot von 15,50 US-Dollar stellt die höchste Bewertung seit mehr als 3 Jahren dar.

Dynavax dürfte am Freitag um +39 Prozent steigen

Angesichts vieler an Heiligabend geschlossenen Aktienmärkte ist eine Marktreaktion auf die Übernahme schwer abzuschätzen. Dynavax dürfte am bereits am Freitag wieder geöffneten US-Markt kräftig in Richtung des angebotenen Kaufpreises von 15,50 US-Dollar steigen.

Sanofi hingegen könnte mit Abschlägen gehandelt werden – das ist für die Käuferseite bei Unternehmensübernahmen nicht unüblich. Schon in den letzten Wochen hatte die Aktie mit Verlusten zu kämpfen, was die Performance auf ein unzufriedenstellendes Minus von knapp 12 Prozent in diesem Jahr gedrückt hat.

Fazit: Attraktiver Kaufpreis, Sanofi-Aktie nach Korrektur ein Kauf

Sanofi stärkt mit der Übernahme von Dynavax Technologies sein Profil im Bereich Impfstoffe und wird hierfür 2,2 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen. Das entspricht rund dem 11-Fachen des in den vergangenen 12 Monaten erwirtschafteten Umsatzes – und könnte langfristig ein attraktiver Kaufpreis gewesen sein, denn dem Unternehmen ist beim operativen Gewinn gerade erst der Vorzeichenwechsel gelungen. Sanofi wird hier sicherlich Multiplikatoreneffekte erzielen können.

Sollte Dynavax am Freitag beziehungsweise in der kommenden Woche deutlich unter dem Angebotspreis handeln, könnten Anlegerinnen und Anleger eine kleine Arbitrage-Position starten. Ein Übernahme-Poker wie zuletzt um Warner Bros. Discovery ist dagegen unwahrscheinlich, da das Dynavax-Management der Offerte bereits zugestimmt hat.

Die Sanofi-Aktie hingegen ist nach der jüngsten Korrektur attraktiv bewertet. Das Unternehmen wird mit dem 12,1-Fachen der im kommenden Jahr erwarteten Gewinne gehandelt. Das liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 19,6. Gleichzeitig zahlt der Konzern mit rund 4,6 Prozent eine überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

