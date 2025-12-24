    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeFi Technologies AktievorwärtsNachrichten zu DeFi Technologies
    DeFi Technologies und Valour feiern strategischen Einstieg in Brasilien mit Glockenläuten an der Börse B3

    Foto: adobe.stock.com
    • Glockengeläut markiert den Einzug in Brasilien: DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaft Valour feierten die Einführung von DEFT31 BDRs und fünf digitalen Vermögens-ETPs an der B3-Börse mit einer Glockenzeremonie in São Paulo und signalisierten damit eine strategische Präsenz in einem der weltweit wichtigsten Schwellenmärkte.
    • Lokale Schienen, globaler Zugriff: Brasilianische Anleger können nun über dieselbe Broker- und Verwahrungsinfrastruktur, die sie bereits für Aktien und ETFs nutzen, auf lokal notierte, in BRL denominierte Positionen in den an der Nasdaq notierten Aktien von DeFi Technologies (DEFT31) und den ETPs BTCV, ETHV, XRPV, VSOL und VSUI von Valour zugreifen.
    • Erster Schritt außerhalb Europas, unterstützt durch starke lokale Partner: Für Valour, das mehr als 100 ETPs an den wichtigsten europäischen Börsen anbietet, stellen die B3-Notierungen den ersten Schritt außerhalb Europas dar. Mit der Unterstützung der B3 Exchange, Cepeda Advogados und BTG Pactual wird eine skalierbare Plattform für die weitere Expansion in Lateinamerika und anderen wachstumsstarken Regionen geschaffen.

    TORONTO, 24. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), eiin Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass es erfolgreich brasilianische Hinterlegungsscheine („BDRs") für seine an der Nasdaq notierten Stammaktien sowie fünf börsengehandelte Produkte („ETPs") für digitale Vermögenswerte, die von seinen Tochtergesellschaften Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") ausgegeben werden, an der B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão („B3" oder „B3-Börse") eingeführt hat.

    DeFi Technologies and Valour Mark Strategic Entry into Brazil With Bell-Ringing Ceremony at B3 Exchange.

    Die Notierungen wurden am Freitag, dem 19. Dezember 2025, mit einer Glockenzeremonie bei Börsenschluss an der B3-Börse in São Paulo, Brasilien, feierlich begangen und markieren einen bedeutenden Meilenstein in der internationalen Expansionsstrategie von DeFi Technologies und Valour.

    Die BDRs von DeFi Technologies und die ETPs von Valour werden jetzt an der B3 gehandelt:

    • DEFT31 - BDRs, die die an der Nasdaq notierten DEFT-Aktien von DeFi Technologies repräsentieren

    • BTCV - Valour Bitcoin

    • ETHV – Valour Ethereum

    • XRPV - Valour XRP
