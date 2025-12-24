Auch 2026 kein Ende der Leidenszeit? Canopy, Aurora, Tilray mit Kursbeben

Nachdem die Gerüchte, dass US-Präsident Trump plane, eine Executive Order zu unterschreiben, um den festgefahrenen Rescheduling-Prozess in der DEA zu beschleunigen, den Weg in die Öffentlichkeit fanden, schossen die Aktienkurse von Canopy, Aurora, Tilray und zahlreichen anderen Cannabis-Unternehmen in die Höhe. 10 Prozent, 20 Prozent – sie kannten kein Halten. Die ersten zur Unterzeichnung kolportierten Termine verstrichen und die Nervosität nahm zu. Die Unterschrift kam schließlich doch und mit ihr setzte ein veritabler Abverkauf ein!

Rational betrachtet erfüllte die Unterschrift ihren Zweck. Der in der DEA festgefahrene Rescheduling-Prozess soll nun per Executive Order wieder ins Laufen kommen. Es war im Vorfeld klar, dass Trumps Unterschrift selbst keine Neueinstufung entscheiden würde. Das obliegt der Drug Enforcement Administration (DEA). Genauso wenig kann der US-Präsident einen Zeitplan festlegen. Eine bundesweite Legalisierung von Cannabis stand ohnehin nie zur Debatte. Und dennoch machte sich nach Trumps Unterzeichnung eine Ernüchterung sondergleich breit. Dabei hatte der Cannabis-Sektor genau das bekommen, was er in all den Jahren vermisst hatte – politische Unterstützung. Und das von oberster Stelle!





Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion?

Der

Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.

Kurzum. Die DEA wird unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte formal darüber entscheiden, ob Cannabis von Schedule I in Schedule III wandert. Trump hat nur die Marschrichtung „angeregt“. Eine Neueinstufung von Cannabis in Schedule III hätte enorme Vorteile für die Unternehmen. Das betrifft zum einen den wirtschaftlichen und steuerlichen Bereich. Das betrifft aber auch die Forschung. Solange Cannabis in Schedule I mit Substanzen, wie Heroin und LSD geführt wird, erschwert das die Forschung ungemein. Außerordentlich strenge Regelungen errichten hohe, fast unüberwindlbare Hürden für Forscher. Ein Wechsel in Schedule III würde damit auch in diesem Punkt so einiges erleichtern.

Auch 2026 kein Ende der Leidenszeit?

Das Jahr 2026 könnte das Jahr des Aufbruchs, das Jahr des Neuanfangs werden. Es bleibt abzuwarten, wie schnell die Mühlen der DEA jetzt mahlen, nachdem Trump ihnen neuen Schwung verliehen hat. Der Prozess der Neueinstufung ist kein Selbstläufer. Sollte es jedoch zu einer Neueinstufung kommen, wäre es ein wichtiger Meilenstein für einen ganzen Sektor. Unternehmen wie Canopy, Aurora, Tilray würden davon maßgeblich profitieren. Solange eine Entscheidung jedoch aussteht, bleibt die Kursentwicklung der Cannabis-Aktie mit gravierenden Risiken behaftet. Es gilt: Licht am Ende des Tunnels ist zu sehen. Nun muss nur noch das Ende des Tunnels erreicht werden…

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte