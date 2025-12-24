    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    IBEX 35 Index

    Der Sprinter in 2025

    Seit dem Jahreswechsel 2024/2025 hat der IBEX 35 um knapp 50 Prozent an Wert zugelegt und konnte erst kürzlich das vorherige Rekordhoch aus 2007 bei 16.040 Punkten überwinden und damit ein neuerliches Kaufsignal generieren. Dennoch mahnt die außerordentlich hohe Performance in diesem Jahr auch zu erhöhter Vorsicht, da der Index auf vielen Ebenen deutlich überkauft ist und dynamische Gewinnmitnahmen auf einem derart hohen Niveau nicht ungewöhnlich sind. Dennoch untermauert das Barometer auf Wochenbasis bereits die nächste aktivierte Zielzone, bestehend aus dem 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement.

    Gesunde Konsolidierung überfällig

    Übergeordnet kann durch den erfolgreichen Sprung über 16.040 Punkte nun eine neue Zielzone für den IBEX 35 ausgewiesen werden, diesmal bei 19.946 Zählern und damit dem 138,2 % Fino. Zuvor allerdings könnte eine gesunde Konsolidierung in Form einer klassischen 123-Korrektur erfolgen und sich für den Einstieg auf tieferen Kursniveaus anbieten. Potenzielle Ziele liegen hierbei auf den Niveaus bei 15.842 und 14.410 Punkten. Diese Stellen sollten nach entsprechenden Bodenbildungstendenzen abgesucht werden, um möglichst die gesamte nächste Kaufwelle bis zum 138,2 % Fibo mitzunehmen.

    IBEX 35 (Monatschart in Punkten)

    		Tendenz:
    Chartverlauf

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 17.313 // 17.478 // 17.643 // 17.827 // 17.974 Punkte
    Unterstützungen: 16.909 // 16.763 // 16.432 // 16.040 // 15.754 Punkte

    Fazit:

    Ein übergeordnetes Ziel für den IBEX 35 wurde erst kürzlich neu definiert, dieses liegt bei 19.946 Punkten. Im Idealfall setzt schon bald eine gesunde Konsolidierung ein und erlaubt es auf einem tieferen Kursniveau, einen passenden Einstieg auf der Käuferseite zu finden. Eine Verlustbegrenzung wird sich an den noch auszulotenden Tiefs orientieren müssen.

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Verfasst von Ingmar Königshofen
