Der Sprinter in 2025

Seit dem Jahreswechsel 2024/2025 hat der IBEX 35 um knapp 50 Prozent an Wert zugelegt und konnte erst kürzlich das vorherige Rekordhoch aus 2007 bei 16.040 Punkten überwinden und damit ein neuerliches Kaufsignal generieren. Dennoch mahnt die außerordentlich hohe Performance in diesem Jahr auch zu erhöhter Vorsicht, da der Index auf vielen Ebenen deutlich überkauft ist und dynamische Gewinnmitnahmen auf einem derart hohen Niveau nicht ungewöhnlich sind. Dennoch untermauert das Barometer auf Wochenbasis bereits die nächste aktivierte Zielzone, bestehend aus dem 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement.

Übergeordnet kann durch den erfolgreichen Sprung über 16.040 Punkte nun eine neue Zielzone für den IBEX 35 ausgewiesen werden, diesmal bei 19.946 Zählern und damit dem 138,2 % Fino. Zuvor allerdings könnte eine gesunde Konsolidierung in Form einer klassischen 123-Korrektur erfolgen und sich für den Einstieg auf tieferen Kursniveaus anbieten. Potenzielle Ziele liegen hierbei auf den Niveaus bei 15.842 und 14.410 Punkten. Diese Stellen sollten nach entsprechenden Bodenbildungstendenzen abgesucht werden, um möglichst die gesamte nächste Kaufwelle bis zum 138,2 % Fibo mitzunehmen.

IBEX 35 (Monatschart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Ein übergeordnetes Ziel für den IBEX 35 wurde erst kürzlich neu definiert, dieses liegt bei 19.946 Punkten. Im Idealfall setzt schon bald eine gesunde Konsolidierung ein und erlaubt es auf einem tieferen Kursniveau, einen passenden Einstieg auf der Käuferseite zu finden. Eine Verlustbegrenzung wird sich an den noch auszulotenden Tiefs orientieren müssen.

