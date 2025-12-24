Strategischer Befreiungsschlag oder Notverkauf? Ein Deal mit Sprengkraft!

Der Ölkonzern BP verkauft die Mehrheit an seiner traditionsreichen Castrol-Schmierstoffsparte an den US-Finanzinvestor Stonepeak Partners. Das Geschäft bringt rund sechs Milliarden US-Dollar ein und umfasst 65 Prozent der Anteile, wie Bloomberg berichtet. BP behält den Rest über ein Gemeinschaftsunternehmen. Der Deal bewertet die Sparte inklusive Schulden mit 10,1 Milliarden US-Dollar.

Strategiewechsel unter Druck

Der Verkauf ist Teil eines größeren Programms. BP will insgesamt 20 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten abstoßen, um Schulden zu senken und die zuletzt schwache Performance zu korrigieren. Aktivist Elliott Investment Management hatte den Konzern wegen schleppender Ergebnisse massiv kritisiert. Die Neuaufstellung begann im Februar, als der damalige CEO Murray Auchincloss Kostenkürzungen, mehr Fokus auf Öl und Gas sowie Schuldenabbau versprach. Das Unternehmen erklärte nun, die Transaktion sei "ein bedeutender Meilenstein", der das Portfolio straffen und die Bilanz stärken solle.

Castrol bleibt wichtig – aber anders

Castrol liefert Schmierstoffe für Autos und Industrie, entwickelt aber auch Flüssigkühlung für Rechenzentren und künstliche Intelligenz. BP behält die Beteiligung und damit den Zugang zu künftigem Wachstum. Nach zwei Jahren kann der Konzern seinen Restanteil weiter verkaufen.

Streit um Richtung und Führung

Trotz Strategiewechsel blieb der Druck. Auchincloss versprach im Sommer, BP "kann und wird besser werden". Kurz darauf entschied der neue Chairman Albert Manifold, ihn zu ersetzen. Ab April übernimmt Meg O’Neill von Woodside Energy. Bis dahin führt Handelssparte-Chefin Carol Howle interimistisch.

Nächster Schritt erst 2026

Die Transaktion mit Stonepeak soll Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen. Ob die Investoren den Schritt als Befreiungsschlag oder als Notverkauf werten, dürfte maßgeblich über BPs Glaubwürdigkeit im laufenden Umbau entscheiden.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion